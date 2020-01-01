Nest Treasury Vault (NTBILL) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nest Treasury Vault (NTBILL) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nest Treasury Vault (NTBILL) tokennel kapcsolatos információk Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. The Nest Treasury Vault is tailored for professional firms pursuing long-term growth and high liquidity, with a selection of AAA-rated treasuries from strategic partnerships with Anemoy, M^0 and Mountain Protocol. nTBILL caters to institutional-grade needs while maintaining accessibility for users with a focus on stable and reliable returns. Hivatalos webhely: https://app.nest.credit/nest-treasury-vault Vásárolj most NTBILL tokent!

Nest Treasury Vault (NTBILL) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nest Treasury Vault (NTBILL) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 13.18M $ 13.18M $ 13.18M Teljes tokenszám: $ 13.02M $ 13.02M $ 13.02M Keringésben lévő tokenszám: $ 13.02M $ 13.02M $ 13.02M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 13.18M $ 13.18M $ 13.18M Minden idők csúcspontja: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 Minden idők mélypontja: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Jelenlegi ár: $ 1.012 $ 1.012 $ 1.012 További tudnivalók a(z) Nest Treasury Vault (NTBILL) áráról

Nest Treasury Vault (NTBILL) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nest Treasury Vault (NTBILL) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NTBILL tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NTBILL token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NTBILL tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NTBILL token élő árfolyamát!

NTBILL árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NTBILL kapcsán? NTBILL-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NTBILL tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

