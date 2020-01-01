Nest ETF Vault (NETF) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nest ETF Vault (NETF) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nest ETF Vault (NETF) tokennel kapcsolatos információk Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest ETFs (nETF) is a fully liquid, 30-day paying onchain vault that delivers diversified, real-world yield through a rotating basket of institutionally issued ETFs. Built for crypto-native users, the strategy offers permissionless access to yield streams historically gated by TradFi rails. All assets are sourced from top-tier managers like BlackRock, Blackstone, and Simplify, ensuring quality and credibility behind every tokenized position. No lockups. No KYC. Just programmable, yield-bearing capital that behaves like the rest of crypto. Hivatalos webhely: https://app.nest.credit/nest-etf-vault Vásárolj most NETF tokent!

Nest ETF Vault (NETF) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nest ETF Vault (NETF) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.25K $ 4.25K $ 4.25K Teljes tokenszám: $ 4.22K $ 4.22K $ 4.22K Keringésben lévő tokenszám: $ 4.22K $ 4.22K $ 4.22K FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.25K $ 4.25K $ 4.25K Minden idők csúcspontja: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 Minden idők mélypontja: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Jelenlegi ár: $ 1.007 $ 1.007 $ 1.007 További tudnivalók a(z) Nest ETF Vault (NETF) áráról

Nest ETF Vault (NETF) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nest ETF Vault (NETF) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NETF tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NETF token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NETF tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NETF token élő árfolyamát!

NETF árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NETF kapcsán? NETF-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NETF tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

