NerveFlux (NERVE) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NerveFlux (NERVE) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NerveFlux (NERVE) tokennel kapcsolatos információk The Idea of NerveFlux is to build an ecosystem where everyone will be able to invest (buy and sell) in real estate properties without converting cryptocurrency to fiat. NerveFlux has other use cases like Metaverse, NFT, PSE game, and its Charity Program (innovative Tree Planting Program) aimed at fighting climate change. A Tree for every wallet address (conditionally) aside from its innovative marketplace. NerveFlux is designed to solve real-life problems. Nerve Token will be used in multiple Eco-system. NerveFlux is an innovative project born out of necessity to solve real-life technical problems that are being faced by all including the NerveFlux team. NerveFlux is not crypto as usual nor a profit-driven investment. A fully functional NerveFlux Marketplace will eradicate the need of converting cryptocurrency to fiat. At NerveFlux our goal is to build the future, our goal is to make crypto more adoptable, accepted, and regulated. Hivatalos webhely: https://nerveflux.io/ Vásárolj most NERVE tokent!

NerveFlux (NERVE) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NerveFlux (NERVE) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 15.42K $ 15.42K $ 15.42K Teljes tokenszám: $ 184.57M $ 184.57M $ 184.57M Keringésben lévő tokenszám: $ 44.08M $ 44.08M $ 44.08M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 64.58K $ 64.58K $ 64.58K Minden idők csúcspontja: $ 0.02920145 $ 0.02920145 $ 0.02920145 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00034993 $ 0.00034993 $ 0.00034993 További tudnivalók a(z) NerveFlux (NERVE) áráról

NerveFlux (NERVE) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NerveFlux (NERVE) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NERVE tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NERVE token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NERVE tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NERVE token élő árfolyamát!

NERVE árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NERVE kapcsán? NERVE-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NERVE tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

