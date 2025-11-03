Nereus (NRS) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.135118 $ 0.135118 $ 0.135118 24h alacsony $ 0.140876 $ 0.140876 $ 0.140876 24h magas 24h alacsony $ 0.135118$ 0.135118 $ 0.135118 24h magas $ 0.140876$ 0.140876 $ 0.140876 Minden idők csúcspontja $ 0.687331$ 0.687331 $ 0.687331 Legalacsonyabb ár $ 0.088159$ 0.088159 $ 0.088159 Árváltozás (1H) +0.01% Árváltozás (1D) -2.52% Árváltozás (7D) +0.31% Árváltozás (7D) +0.31%

Nereus (NRS) valós idejű ár: $0.135679. Az elmúlt 24 órában, a(z)NRS legalacsonyabb ára $ 0.135118, legmagasabb ára pedig $ 0.140876 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NRS valaha volt legmagasabb ára $ 0.687331, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.088159 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NRS változása a következő volt: +0.01% az elmúlt órában, -2.52% az elmúlt 24 órában, és +0.31% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nereus (NRS) piaci információk

Piaci érték $ 5.30M$ 5.30M $ 5.30M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 135.75M$ 135.75M $ 135.75M Forgalomban lévő készlet 39.01M 39.01M 39.01M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Nereus jelenlegi piaci plafonja $ 5.30M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NRS keringésben lévő tokenszáma 39.01M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 135.75M.