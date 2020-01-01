Neptune (NEPT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Neptune (NEPT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Neptune (NEPT) tokennel kapcsolatos információk Neptune Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol on the Injective blockchain, enabling users to lend and borrow a variety of cryptocurrencies. The platform features a unique dynamic interest rate model that adjusts rates to encourage borrowing when market utilization is low, thereby achieving balanced and competitive rates for both lenders and borrowers. Lenders can earn interest by providing liquidity, while borrowers can obtain loans by collateralizing their crypto assets. Hivatalos webhely: https://nept.finance/ Vásárolj most NEPT tokent!

Neptune (NEPT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Neptune (NEPT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 305.53K $ 305.53K $ 305.53K Teljes tokenszám: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 3.59M $ 3.59M $ 3.59M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Minden idők csúcspontja: $ 0.404177 $ 0.404177 $ 0.404177 Minden idők mélypontja: $ 0.069366 $ 0.069366 $ 0.069366 Jelenlegi ár: $ 0.085218 $ 0.085218 $ 0.085218 További tudnivalók a(z) Neptune (NEPT) áráról

Neptune (NEPT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Neptune (NEPT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NEPT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NEPT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NEPT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NEPT token élő árfolyamát!

NEPT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NEPT kapcsán? NEPT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NEPT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

