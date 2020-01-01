NeoTech (NEOT) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NeoTech (NEOT) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NeoTech (NEOT) tokennel kapcsolatos információk Neotech utilizes Smart City® technology to scan physical structures and assets, transforming them into precise 3D and point-cloud models. By incorporating our business with blockchain technology, Neotech develops digital twins and immersive experiences, elevating virtual settings and offering beneficial resources for fields such as urban planning and VR simulations. Our AI-driven data processing technology integrates, corrects, and optimizes data from cameras, LiDAR, GPS, GNSS, and IMU, ensuring precise alignment and consistency. This results in highly accurate digital models tailored for practical applications. Currently, our technology is in use in major cities such as Berlin, Vienna, Gothenburg, Bucharest, Zurich, Paris, Miami, and New York. Hivatalos webhely: https://www.neotechai.com/ Fehér könyv: https://neotechai.gitbook.io/neotechai Vásárolj most NEOT tokent!

NeoTech (NEOT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NeoTech (NEOT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 95.77K $ 95.77K $ 95.77K Teljes tokenszám: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 95.77K $ 95.77K $ 95.77K Minden idők csúcspontja: $ 0.04927363 $ 0.04927363 $ 0.04927363 Minden idők mélypontja: $ 0.00029468 $ 0.00029468 $ 0.00029468 Jelenlegi ár: $ 0.0003831 $ 0.0003831 $ 0.0003831 További tudnivalók a(z) NeoTech (NEOT) áráról

NeoTech (NEOT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NeoTech (NEOT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NEOT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NEOT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NEOT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NEOT token élő árfolyamát!

NEOT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NEOT kapcsán? NEOT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NEOT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

