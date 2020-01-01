Neos Credits (NCR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Neos Credits (NCR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Neos Credits (NCR) tokennel kapcsolatos információk Neos VR is a metaverse engineered for the unknown. It's one of the most versatile and feature rich metaverses for virtual reality, designed so everybody can find something interesting or useful to do in a social setting. It serves as a casual hangout experience with multimedia and games, creator, builder and developer sandbox, professional work tool, educational experience and more. We believe that social VR should be part of everyone's life, no matter what they do and it should enhance how they communicate and share their ideas and lives with others. We have built Neos to give your mind superpowers. Hivatalos webhely: https://neos.com/

Neos Credits (NCR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Neos Credits (NCR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.41M $ 1.41M $ 1.41M Teljes tokenszám: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 40.65M $ 40.65M $ 40.65M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.73M $ 1.73M $ 1.73M Minden idők csúcspontja: $ 9.42 $ 9.42 $ 9.42 Minden idők mélypontja: $ 0.02018704 $ 0.02018704 $ 0.02018704 Jelenlegi ár: $ 0.03463691 $ 0.03463691 $ 0.03463691 További tudnivalók a(z) Neos Credits (NCR) áráról

Neos Credits (NCR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Neos Credits (NCR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NCR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NCR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NCR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NCR token élő árfolyamát!

