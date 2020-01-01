Nemo Sum (NEMO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nemo Sum (NEMO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nemo Sum (NEMO) tokennel kapcsolatos információk NEMO IS NOBODY, YET EVERYBODY. NEMO SUM FOSTERS A STRONG PRESENCE OF MIND IN THOSE WHO TRUST IN EXTRAORDINARY DEEDS. IT PROMISES WEALTH, KNOWLEDGE AND ANONYMITY. JOIN THE JOURNEY INTO UNCHARTERED WATERS. THOSE WHO HAVE BEEN THROUGH BITTER EXPERIENCES AND TRAVELED FAR ENJOY EVEN THEIR SUFFERINGS AFTER A TIME. Hivatalos webhely: https://nemosum.io Vásárolj most NEMO tokent!

Nemo Sum (NEMO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nemo Sum (NEMO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 136.41K $ 136.41K $ 136.41K Teljes tokenszám: $ 978.67M $ 978.67M $ 978.67M Keringésben lévő tokenszám: $ 928.67M $ 928.67M $ 928.67M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 143.76K $ 143.76K $ 143.76K Minden idők csúcspontja: $ 0.055695 $ 0.055695 $ 0.055695 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00014689 $ 0.00014689 $ 0.00014689 További tudnivalók a(z) Nemo Sum (NEMO) áráról

Nemo Sum (NEMO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nemo Sum (NEMO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NEMO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NEMO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NEMO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NEMO token élő árfolyamát!

