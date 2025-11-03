TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő NEMA ár ma 0.00026328 USD. Kövesd nyomon a(z) NEMA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NEMA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő NEMA ár ma 0.00026328 USD. Kövesd nyomon a(z) NEMA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NEMA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NEMA

NEMA árinformációk

Mi a(z) NEMA

NEMA hivatalos webhely

NEMA tokenomikai adatai

NEMA árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

NEMA Logó

NEMA Ár (NEMA)

Nem listázott

1 NEMA-USD élő ár:

$0.00026328
$0.00026328$0.00026328
-17.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
NEMA (NEMA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:05:31 (UTC+8)

NEMA (NEMA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00026328
$ 0.00026328$ 0.00026328
24h alacsony
$ 0.00032044
$ 0.00032044$ 0.00032044
24h magas

$ 0.00026328
$ 0.00026328$ 0.00026328

$ 0.00032044
$ 0.00032044$ 0.00032044

$ 0.00195976
$ 0.00195976$ 0.00195976

$ 0.00011193
$ 0.00011193$ 0.00011193

-3.39%

-17.83%

+29.80%

+29.80%

NEMA (NEMA) valós idejű ár: $0.00026328. Az elmúlt 24 órában, a(z)NEMA legalacsonyabb ára $ 0.00026328, legmagasabb ára pedig $ 0.00032044 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NEMA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00195976, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00011193 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NEMA változása a következő volt: -3.39% az elmúlt órában, -17.83% az elmúlt 24 órában, és +29.80% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

NEMA (NEMA) piaci információk

$ 248.03K
$ 248.03K$ 248.03K

--
----

$ 261.32K
$ 261.32K$ 261.32K

942.09M
942.09M 942.09M

992,549,782.243054
992,549,782.243054 992,549,782.243054

A(z) NEMA jelenlegi piaci plafonja $ 248.03K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NEMA keringésben lévő tokenszáma 942.09M, és a teljes tokenszám 992549782.243054. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 261.32K.

NEMA (NEMA) árelőzmények USD

A(z) NEMAUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) NEMA USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000455192.
A(z) NEMA USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0001418515.
A(z) NEMA USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-17.83%
30 nap$ +0.0000455192+17.29%
60 nap$ -0.0001418515-53.87%
90 nap$ 0--

Mi a(z) NEMA (NEMA)

Project Nema is a research initiative enhancing AI memory and companionship by integrating the C. elegans neural connectome with a large language model (LLM). The LLM translates human language to interact with the worm's simulated brain, addressing LLMs' lack of persistent emotional or psychological states beyond context windows. This creates a stable, evolving neural state that retains history across sessions. For example, user inputs like "good morning Nema" fetch state and history for processing. Utilities include companionship, where Nema acts as the LLM's "soul" for long-term personality building, and dynamic adaptation mimicking life. It also aims to boost LLM outputs via extended memory. The project involves user management and visualizations.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

NEMA (NEMA) Erőforrás

Hivatalos webhely

NEMA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) NEMA (NEMA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) NEMA (NEMA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) NEMA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) NEMA árelőrejelzését most!

NEMA helyi valutákra

NEMA (NEMA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) NEMA (NEMA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NEMA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: NEMA (NEMA)

Mennyit ér ma a(z) NEMA (NEMA)?
A(z) élő NEMA ár a(z) USD esetében 0.00026328 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NEMA ára a(z) USD esetében?
A(z) NEMA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00026328. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) NEMA piaci plafonja?
A(z) NEMA piaci plafonja $ 248.03K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NEMA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NEMA keringésben lévő tokenszáma 942.09M USD.
Mi volt a(z) NEMA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NEMA mindenkori legmagasabb ára 0.00195976 USD.
Mi volt a(z) NEMA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NEMA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00011193 USD.
Mekkora a(z) NEMA kereskedési volumene?
A(z) NEMA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NEMA ára emelkedni fog idén?
A(z) NEMA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NEMA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:05:31 (UTC+8)

NEMA (NEMA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,636.96
$107,636.96$107,636.96

-2.24%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,727.52
$3,727.52$3,727.52

-3.26%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.06
$177.06$177.06

-3.65%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0576
$1.0576$1.0576

-16.18%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9998
$0.9998$0.9998

-0.02%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,636.96
$107,636.96$107,636.96

-2.24%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,727.52
$3,727.52$3,727.52

-3.26%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.06
$177.06$177.06

-3.65%

DASH Logó

DASH

DASH

$83.47
$83.47$83.47

-5.79%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4259
$2.4259$2.4259

-2.96%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0389
$0.0389$0.0389

-22.20%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05634
$0.05634$0.05634

+181.70%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.11440
$0.11440$0.11440

+38.48%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000481
$0.0000481$0.0000481

+90.87%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006021
$0.00006021$0.00006021

+64.46%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000508
$0.000000000508$0.000000000508

+30.59%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053617
$0.0053617$0.0053617

+27.55%