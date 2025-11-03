NEMA (NEMA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00026328 $ 0.00026328 $ 0.00026328 24h alacsony $ 0.00032044 $ 0.00032044 $ 0.00032044 24h magas 24h alacsony $ 0.00026328$ 0.00026328 $ 0.00026328 24h magas $ 0.00032044$ 0.00032044 $ 0.00032044 Minden idők csúcspontja $ 0.00195976$ 0.00195976 $ 0.00195976 Legalacsonyabb ár $ 0.00011193$ 0.00011193 $ 0.00011193 Árváltozás (1H) -3.39% Árváltozás (1D) -17.83% Árváltozás (7D) +29.80% Árváltozás (7D) +29.80%

NEMA (NEMA) valós idejű ár: $0.00026328. Az elmúlt 24 órában, a(z)NEMA legalacsonyabb ára $ 0.00026328, legmagasabb ára pedig $ 0.00032044 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NEMA valaha volt legmagasabb ára $ 0.00195976, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00011193 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NEMA változása a következő volt: -3.39% az elmúlt órában, -17.83% az elmúlt 24 órában, és +29.80% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

NEMA (NEMA) piaci információk

Piaci érték $ 248.03K$ 248.03K $ 248.03K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 261.32K$ 261.32K $ 261.32K Forgalomban lévő készlet 942.09M 942.09M 942.09M Teljes tokenszám 992,549,782.243054 992,549,782.243054 992,549,782.243054

A(z) NEMA jelenlegi piaci plafonja $ 248.03K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NEMA keringésben lévő tokenszáma 942.09M, és a teljes tokenszám 992549782.243054. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 261.32K.