Nelore Coin (NLC) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nelore Coin (NLC) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nelore Coin (NLC) tokennel kapcsolatos információk The First Agricultural token that gives rewards based on real profit. NELORE COIN is an agricultural business token with multiple farms under management focusing on COW production in Brazil that gives rewards based on real profit. The transaction tax goes to a Treasury account where the money is invested on buying or renting farms in Brazil. This way it creates an intrinsic value that should uphold bear markets and grow with bull markets. The selection of farms is very important so it can be the most profitable for the money invested. Those farms produce a profit which is used to buy NLCs from the Liquidity Pool. Coin buying usually happens every month and in the worst case 2 months. Since the start of the project, NELORE COIN already bought 2 farms in Brazil capable of producing 20.000 COWs with a total of 20 hectares of land. The team at NELORE COIN is composed of Agricultural experts with more than 20 years of experience. It was founded by CEO Marcos Rodrigo, Vice President Carlos Junior and CFO Emerson Muller. Now the team consists of more than 10 people and are in the process of hiring several more. Brazil is the biggest exporter of Agricultural products and NELORE COIN is the first real agricultural token based on Brazil with a real company already created. In the future, it aims to be the biggest farm manager in the world combining WEB3 features into a very old-fashioned sector of the global economy. With blockchain technology it aims to tokenize its NELORE COWS through an internal NFT system and create a Marketplace for real-time transactions of multiple Agricultural products. And it aims to record immutable and trusted data onto the blockchain such as the production, distribution, and sales history of every product. Other than that it aims to create a speculative investment market on agricultural products in Brazil, partnering with the biggest farmers in the country. Where users will be able to speculate on prices of Cows, Seeds, Oxes, Chicken a Hivatalos webhely: https://nelorecoin.com/ Vásárolj most NLC tokent!

Nelore Coin (NLC) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nelore Coin (NLC) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 406.59K $ 406.59K $ 406.59K Teljes tokenszám: $ 372.70M $ 372.70M $ 372.70M Keringésben lévő tokenszám: $ 325.17M $ 325.17M $ 325.17M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 466.03K $ 466.03K $ 466.03K Minden idők csúcspontja: $ 0.01680567 $ 0.01680567 $ 0.01680567 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00125041 $ 0.00125041 $ 0.00125041 További tudnivalók a(z) Nelore Coin (NLC) áráról

Nelore Coin (NLC) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nelore Coin (NLC) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NLC tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NLC token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NLC tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NLC token élő árfolyamát!

NLC árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NLC kapcsán? NLC-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NLC tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!