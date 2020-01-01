Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokennel kapcsolatos információk Nekodex is the first gas-less smart account that allows you to interact with DeFi on any chain with a single click. Powered by Perpetual Protocol V3, Nekodex brings the Smart Liquidity Framework to life through partnerships with ZeroDev—a leader in account abstraction wallet technology—and Across Protocol—a leader in chain abstraction technology. Nekodex offers users a silky smooth mobile experience similar to centralized exchanges (CEXs), while remaining non-custodial and secure. Hivatalos webhely: https://nekodex.org/ Fehér könyv: https://docs.nekodex.org/ Vásárolj most ((=ↀΩↀ=)) tokent!

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.29M $ 1.29M $ 1.29M Teljes tokenszám: $ 2.70B $ 2.70B $ 2.70B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.83B $ 1.83B $ 1.83B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.90M $ 1.90M $ 1.90M Minden idők csúcspontja: $ 0.00449354 $ 0.00449354 $ 0.00449354 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00070477 $ 0.00070477 $ 0.00070477 További tudnivalók a(z) Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) áráról

Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nekocoin (((=ↀΩↀ=))) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó ((=ↀΩↀ=)) tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező ((=ↀΩↀ=)) token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) ((=ↀΩↀ=)) tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) ((=ↀΩↀ=)) token élő árfolyamát!

((=ↀΩↀ=)) árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) ((=ↀΩↀ=)) kapcsán? ((=ↀΩↀ=))-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) ((=ↀΩↀ=)) tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

