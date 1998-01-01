Neemo Staked Astar (NSASTR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Neemo Staked Astar (NSASTR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Neemo Staked Astar (NSASTR) tokennel kapcsolatos információk Neemo Finance is a liquid staking and restaking protocol designed to optimize rewards and enhance capital efficiency on the Soneium chain. Users can stake ASTR or ETH to mint yield-bearing tokens like nsASTR and nrETH, which earn staking rewards while remaining liquid for use in DeFi protocols. These tokens can be deployed in liquidity pools, lendings, and vaults to earn additional rewards. Neemo also features an instant withdrawal pool, allowing users to quickly convert staked tokens back to their underlying assets. By bridging staking and DeFi, Neemo empowers users to maximize their assets' potential while supporting the growth of the Soneium ecosystem. Hivatalos webhely: https://neemo.finance/

Neemo Staked Astar (NSASTR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Neemo Staked Astar (NSASTR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M Teljes tokenszám: $ 204.35M $ 204.35M $ 204.35M Keringésben lévő tokenszám: $ 204.35M $ 204.35M $ 204.35M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 4.05M $ 4.05M $ 4.05M Minden idők csúcspontja: $ 0.0567 $ 0.0567 $ 0.0567 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.0197998 $ 0.0197998 $ 0.0197998 További tudnivalók a(z) Neemo Staked Astar (NSASTR) áráról

Neemo Staked Astar (NSASTR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Neemo Staked Astar (NSASTR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NSASTR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NSASTR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NSASTR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NSASTR token élő árfolyamát!

