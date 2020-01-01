NDX6900 (NDX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NDX6900 (NDX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NDX6900 (NDX) tokennel kapcsolatos információk NDX6900 Token is a meme token, created solely for entertainment and amusement, with absolutely no affiliation to any stocks, equities, or securities. Any perceived connection between NDX6900 and entities such as the "Stock Market" or "Nasdaq" is entirely coincidental, existing for satirical or comedic purposes. This token holds no inherent value, nor does it carry any expectation of generating financial return. Hivatalos webhely: https://ndx6900.tech/ Vásárolj most NDX tokent!

NDX6900 (NDX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NDX6900 (NDX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 194.20K $ 194.20K $ 194.20K Teljes tokenszám: $ 6.90B $ 6.90B $ 6.90B Keringésben lévő tokenszám: $ 6.90B $ 6.90B $ 6.90B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 194.20K $ 194.20K $ 194.20K Minden idők csúcspontja: $ 0.00301578 $ 0.00301578 $ 0.00301578 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) NDX6900 (NDX) áráról

NDX6900 (NDX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NDX6900 (NDX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NDX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NDX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NDX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NDX token élő árfolyamát!

NDX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NDX kapcsán? NDX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NDX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

