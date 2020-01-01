NazareAI (NAZAREAI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NazareAI (NAZAREAI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NazareAI (NAZAREAI) tokennel kapcsolatos információk NazareAI is a artificial intelligence and blockchain research & development company. We specialize in creating innovative solutions that bridge the gap between AI and blockchain technology. We've released multiple products and are having long term roadmap with building autonomous AI workforce. The token is used as a reward between AI workforce to reward them for good work or punish them for a bad work in order to improve the learning. Hivatalos webhely: https://nazareai.com Vásárolj most NAZAREAI tokent!

NazareAI (NAZAREAI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NazareAI (NAZAREAI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 47.53K $ 47.53K $ 47.53K Teljes tokenszám: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 47.53K $ 47.53K $ 47.53K Minden idők csúcspontja: $ 0.00445252 $ 0.00445252 $ 0.00445252 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) NazareAI (NAZAREAI) áráról

NazareAI (NAZAREAI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NazareAI (NAZAREAI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NAZAREAI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NAZAREAI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NAZAREAI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NAZAREAI token élő árfolyamát!

NAZAREAI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NAZAREAI kapcsán? NAZAREAI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NAZAREAI tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

