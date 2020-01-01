NAVIX (NAVIX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NAVIX (NAVIX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NAVIX (NAVIX) tokennel kapcsolatos információk The Navix Ecosystem is a revolutionary blockchain gaming platform designed to unify player-owned economies across multiple games through cross-chain interoperability and the NAVIX utility token. Navix enables seamless NFT asset portability at its core, allowing in−game items like ships, skins, and weapons to function across titles such as Navis War(strategy) and Drone Defiance(FPS). Players can earn NAVIX through skill-based gameplay, staking, and tournaments, while also participating in DAO governance to shape the ecosystem’s future. By combining AAA-quality gaming experiences with Web3 ownership, Navix simplifies blockchain adoption for mainstream gamers, offering frictionless onboarding, gas-free transactions via SKALE, and a sustainable token economy. The platform’s vision is to create a diverse portfolio of games, foster community-driven development, and become the leading interoperable gaming ecosystem, bridging the gap between Web2 and Web3. Hivatalos webhely: https://www.navixecosystem.com/ Fehér könyv: https://navis-war.gitbook.io/navix-ecosystem-whitepaper Vásárolj most NAVIX tokent!

NAVIX (NAVIX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NAVIX (NAVIX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.99K $ 2.99K $ 2.99K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 14.61M $ 14.61M $ 14.61M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 204.53K $ 204.53K $ 204.53K Minden idők csúcspontja: $ 0.00126737 $ 0.00126737 $ 0.00126737 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00020453 $ 0.00020453 $ 0.00020453 További tudnivalók a(z) NAVIX (NAVIX) áráról

NAVIX (NAVIX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NAVIX (NAVIX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NAVIX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NAVIX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NAVIX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NAVIX token élő árfolyamát!

NAVIX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NAVIX kapcsán? NAVIX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NAVIX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

