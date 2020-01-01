Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokennel kapcsolatos információk Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals. Hivatalos webhely: https://deuro.com/ Fehér könyv: https://docs.deuro.com/

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Piaci tőkeérték: $ 5.25M Teljes tokenszám: $ 13.78M Keringésben lévő tokenszám: $ 13.78M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 5.25M Minden idők csúcspontja: $ 0.421108 Minden idők mélypontja: $ 0.378816 Jelenlegi ár: $ 0.380954

Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NDEPS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NDEPS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

