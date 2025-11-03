TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Nativ ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) NTV USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NTV ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Nativ ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) NTV USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NTV ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NTV

NTV árinformációk

Mi a(z) NTV

NTV hivatalos webhely

NTV tokenomikai adatai

NTV árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Nativ Logó

Nativ Ár (NTV)

Nem listázott

1 NTV-USD élő ár:

--
----
-23.80%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Nativ (NTV) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:05:18 (UTC+8)

Nativ (NTV) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0.00000108
$ 0.00000108$ 0.00000108
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00000108
$ 0.00000108$ 0.00000108

$ 0.00003445
$ 0.00003445$ 0.00003445

$ 0
$ 0$ 0

-10.19%

-23.85%

+28.52%

+28.52%

Nativ (NTV) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)NTV legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0.00000108 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NTV valaha volt legmagasabb ára $ 0.00003445, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NTV változása a következő volt: -10.19% az elmúlt órában, -23.85% az elmúlt 24 órában, és +28.52% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nativ (NTV) piaci információk

$ 23.02K
$ 23.02K$ 23.02K

--
----

$ 115.41K
$ 115.41K$ 115.41K

29.53B
29.53B 29.53B

148,000,000,000.0
148,000,000,000.0 148,000,000,000.0

A(z) Nativ jelenlegi piaci plafonja $ 23.02K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NTV keringésben lévő tokenszáma 29.53B, és a teljes tokenszám 148000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 115.41K.

Nativ (NTV) árelőzmények USD

A(z) NativUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Nativ USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Nativ USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Nativ USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-23.85%
30 nap$ 0-93.75%
60 nap$ 0-94.68%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Nativ (NTV)

Nativ is a pioneering business ecosystem that combines a virtual Earth environment with a blockchainpowered investment platform and thriving economy. This is the first accessible gateway into the AIenhanced environment, offering a recognisable virtual environment for users to interact with and a unique intelligent economy that offers multiple methods of generating rewards. Nativ’s unique virtual economy grows organically as more users engage and interact with the environment. For a small amount, users (known as Nativs) can buy virtual land and locations they recognise to develop, rent or sell. They can open businesses, acquire non-fungible tokens (NFTs) and create a portfolio of digital assets. These assets can then be used to generate additional Nativ tokens (NTV), which can be reinvested or extracted. AI-driven market insights help users optimise their assets, while blockchain technology ensures secure and transparent transactions. Over time, Nativs can build a digital empire spanning cities, countries, and continents. As the ecosystem evolves, more features within Nativ unlock, resulting in an infinitely adaptive and expanding environment.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Nativ (NTV) Erőforrás

Hivatalos webhely

Nativ árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Nativ (NTV) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Nativ (NTV) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Nativ rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Nativ árelőrejelzését most!

NTV helyi valutákra

Nativ (NTV) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Nativ (NTV) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NTV token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Nativ (NTV)

Mennyit ér ma a(z) Nativ (NTV)?
A(z) élő NTV ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NTV ára a(z) USD esetében?
A(z) NTV jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Nativ piaci plafonja?
A(z) NTV piaci plafonja $ 23.02K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NTV keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NTV keringésben lévő tokenszáma 29.53B USD.
Mi volt a(z) NTV mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NTV mindenkori legmagasabb ára 0.00003445 USD.
Mi volt a(z) NTV mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NTV mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) NTV kereskedési volumene?
A(z) NTV élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NTV ára emelkedni fog idén?
A(z) NTV a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NTV árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:05:18 (UTC+8)

Nativ (NTV) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,577.00
$107,577.00$107,577.00

-2.30%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,724.98
$3,724.98$3,724.98

-3.32%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.04
$177.04$177.04

-3.66%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0570
$1.0570$1.0570

-16.23%

USDCoin Logó

USDCoin

USDC

$0.9997
$0.9997$0.9997

-0.03%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,577.00
$107,577.00$107,577.00

-2.30%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,724.98
$3,724.98$3,724.98

-3.32%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.04
$177.04$177.04

-3.66%

DASH Logó

DASH

DASH

$83.56
$83.56$83.56

-5.68%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4256
$2.4256$2.4256

-2.97%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0388
$0.0388$0.0388

-22.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05634
$0.05634$0.05634

+181.70%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.11440
$0.11440$0.11440

+38.48%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000481
$0.0000481$0.0000481

+90.87%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006003
$0.00006003$0.00006003

+63.97%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000508
$0.000000000508$0.000000000508

+30.59%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053007
$0.0053007$0.0053007

+26.10%