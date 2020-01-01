Nash (NEX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nash (NEX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nash (NEX) tokennel kapcsolatos információk Nash is the easiest place to grow your wealth. Manage your money alongside crypto services that feel just like the digital banking platforms you know. The NEX token entitles holders to a 10% revenue share of Nash's core services: DeFi earnings management fees; fiat gateway fees; and DEX trading fees. It also boosts functionality within the Nash platform, offering earnings APY boosts to liquidity providers, fee reductions, increased crypto cashback with the Nash debit card, and access to a variety of special promotions. NEX is also important for the Nash referral program. You can earn up to 1% APY on your friends' DeFi earnings balances. The more NEX tokens you hold, the longer you can qualify for these benefits, with 10,000 tokens securing them for life. Hivatalos webhely: https://nash.io/en/ Vásárolj most NEX tokent!

Nash (NEX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nash (NEX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.36M $ 7.36M $ 7.36M Teljes tokenszám: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 43.68M $ 43.68M $ 43.68M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 8.42M $ 8.42M $ 8.42M Minden idők csúcspontja: $ 3.31 $ 3.31 $ 3.31 Minden idők mélypontja: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Jelenlegi ár: $ 0.168402 $ 0.168402 $ 0.168402 További tudnivalók a(z) Nash (NEX) áráról

Nash (NEX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nash (NEX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NEX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NEX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NEX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NEX token élő árfolyamát!

NEX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NEX kapcsán? NEX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NEX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

