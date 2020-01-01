NASDEX (NSDX) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NASDEX (NSDX) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NASDEX (NSDX) tokennel kapcsolatos információk NASDEX is a decentralized exchange that offers our users the ability to trade tokenized equities on blockchain via our minting and trading mechanism that mimics the offchain economics of the real world equity price. Hivatalos webhely: https://www.nasdex.xyz/ Vásárolj most NSDX tokent!

NASDEX (NSDX) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NASDEX (NSDX) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 129.02K $ 129.02K $ 129.02K Teljes tokenszám: $ 77.21M $ 77.21M $ 77.21M Keringésben lévő tokenszám: $ 18.99M $ 18.99M $ 18.99M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 524.68K $ 524.68K $ 524.68K Minden idők csúcspontja: $ 0.908581 $ 0.908581 $ 0.908581 Minden idők mélypontja: $ 0.00550403 $ 0.00550403 $ 0.00550403 Jelenlegi ár: $ 0.00679774 $ 0.00679774 $ 0.00679774 További tudnivalók a(z) NASDEX (NSDX) áráról

NASDEX (NSDX) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NASDEX (NSDX) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NSDX tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NSDX token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NSDX tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NSDX token élő árfolyamát!

NSDX árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NSDX kapcsán? NSDX-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NSDX tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

