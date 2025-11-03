TőzsdeDEX+
A(z) élő Nasdaq xStock ár ma 629.49 USD. Kövesd nyomon a(z) QQQX USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) QQQX ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: QQQX

QQQX árinformációk

Mi a(z) QQQX

QQQX fehér könyv

QQQX hivatalos webhely

QQQX tokenomikai adatai

QQQX árelőrejelzés

Nasdaq xStock Logó

Nasdaq xStock Ár (QQQX)

Nem listázott

1 QQQX-USD élő ár:

$630.59
$630.59
-0.10%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Nasdaq xStock (QQQX) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:05:01 (UTC+8)

Nasdaq xStock (QQQX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 629.49
$ 629.49
24h alacsony
$ 641.88
$ 641.88
24h magas

$ 629.49
$ 629.49

$ 641.88
$ 641.88

$ 2,014.76
$ 2,014.76

$ 543.74
$ 543.74

-0.41%

-0.59%

+1.14%

+1.14%

Nasdaq xStock (QQQX) valós idejű ár: $629.49. Az elmúlt 24 órában, a(z)QQQX legalacsonyabb ára $ 629.49, legmagasabb ára pedig $ 641.88 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QQQX valaha volt legmagasabb ára $ 2,014.76, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 543.74 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QQQX változása a következő volt: -0.41% az elmúlt órában, -0.59% az elmúlt 24 órában, és +1.14% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nasdaq xStock (QQQX) piaci információk

$ 9.92M
$ 9.92M

--
--

$ 26.57M
$ 26.57M

15.76K
15.76K

42,204.076519456
42,204.076519456

A(z) Nasdaq xStock jelenlegi piaci plafonja $ 9.92M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QQQX keringésben lévő tokenszáma 15.76K, és a teljes tokenszám 42204.076519456. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 26.57M.

Nasdaq xStock (QQQX) árelőzmények USD

A(z) Nasdaq xStockUSD mai árváltozása a következő volt: $ -3.7986702418783.
A(z) Nasdaq xStock USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +29.2906103430.
A(z) Nasdaq xStock USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +64.8190888920.
A(z) Nasdaq xStock USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +65.022226129325.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -3.7986702418783-0.59%
30 nap$ +29.2906103430+4.65%
60 nap$ +64.8190888920+10.30%
90 nap$ +65.022226129325+11.52%

Mi a(z) Nasdaq xStock (QQQX)

For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Nasdaq xStock (QQQX) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Nasdaq xStock árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Nasdaq xStock (QQQX) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Nasdaq xStock (QQQX) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Nasdaq xStock rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Nasdaq xStock árelőrejelzését most!

QQQX helyi valutákra

Nasdaq xStock (QQQX) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Nasdaq xStock (QQQX) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) QQQX token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Nasdaq xStock (QQQX)

Mennyit ér ma a(z) Nasdaq xStock (QQQX)?
A(z) élő QQQX ár a(z) USD esetében 629.49 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) QQQX ára a(z) USD esetében?
A(z) QQQX jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 629.49. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Nasdaq xStock piaci plafonja?
A(z) QQQX piaci plafonja $ 9.92M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) QQQX keringésben lévő tokenszáma?
A(z) QQQX keringésben lévő tokenszáma 15.76K USD.
Mi volt a(z) QQQX mindenkori legmagasabb ára?
A(z) QQQX mindenkori legmagasabb ára 2,014.76 USD.
Mi volt a(z) QQQX mindenkori legmagasabb ár?
A(z) QQQX mindenkori legalacsonyabb ára 543.74 USD.
Mekkora a(z) QQQX kereskedési volumene?
A(z) QQQX élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) QQQX ára emelkedni fog idén?
A(z) QQQX a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) QQQX árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:05:01 (UTC+8)

Nasdaq xStock (QQQX) fontos iparági frissítések

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,604.99

$3,724.64

$177.24

$1.0590

$0.9998

$107,604.99

$3,724.64

$177.24

$83.36

$2.4255

$0.00000

$0.00000

$0.0388

$0.05634

$0.11461

$0.000000002000

$0.0000481

$0.00006052

$0.000000000508

$0.0053189

