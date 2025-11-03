Nasdaq xStock (QQQX) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 629.49 $ 629.49 $ 629.49 24h alacsony $ 641.88 $ 641.88 $ 641.88 24h magas 24h alacsony $ 629.49$ 629.49 $ 629.49 24h magas $ 641.88$ 641.88 $ 641.88 Minden idők csúcspontja $ 2,014.76$ 2,014.76 $ 2,014.76 Legalacsonyabb ár $ 543.74$ 543.74 $ 543.74 Árváltozás (1H) -0.41% Árváltozás (1D) -0.59% Árváltozás (7D) +1.14% Árváltozás (7D) +1.14%

Nasdaq xStock (QQQX) valós idejű ár: $629.49. Az elmúlt 24 órában, a(z)QQQX legalacsonyabb ára $ 629.49, legmagasabb ára pedig $ 641.88 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) QQQX valaha volt legmagasabb ára $ 2,014.76, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 543.74 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) QQQX változása a következő volt: -0.41% az elmúlt órában, -0.59% az elmúlt 24 órában, és +1.14% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nasdaq xStock (QQQX) piaci információk

Piaci érték $ 9.92M$ 9.92M $ 9.92M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 26.57M$ 26.57M $ 26.57M Forgalomban lévő készlet 15.76K 15.76K 15.76K Teljes tokenszám 42,204.076519456 42,204.076519456 42,204.076519456

A(z) Nasdaq xStock jelenlegi piaci plafonja $ 9.92M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) QQQX keringésben lévő tokenszáma 15.76K, és a teljes tokenszám 42204.076519456. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 26.57M.