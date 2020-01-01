Nasdao Ai (NDAO) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Nasdao Ai (NDAO) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Nasdao Ai (NDAO) tokennel kapcsolatos információk Nasdao Ai is building world's first self-sustainable AI Agent for validator. It's creating an AI Framework for create and launch own agents which can run validator infrastructure and trade on behalf of users. It's building its own AI Agent named Sakura which is the AI Framework for launching own Agents and running AI validator autonomously. It's listed on DAOS.FUN with growing AUM of more than 350k USD which also invests and incubates new AI projects. Hivatalos webhely: https://www.daos.fun/FYFq8aYYpRgwH6x9Ez4M1xEnv6aWpMrtdhYRUhbJyo43 Vásárolj most NDAO tokent!

Nasdao Ai (NDAO) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nasdao Ai (NDAO) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 28.88K $ 28.88K $ 28.88K Teljes tokenszám: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Keringésben lévő tokenszám: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 28.88K $ 28.88K $ 28.88K Minden idők csúcspontja: $ 0.0003887 $ 0.0003887 $ 0.0003887 Minden idők mélypontja: $ 0.00002188 $ 0.00002188 $ 0.00002188 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Nasdao Ai (NDAO) áráról

Nasdao Ai (NDAO) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nasdao Ai (NDAO) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NDAO tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NDAO token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NDAO tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NDAO token élő árfolyamát!

NDAO árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NDAO kapcsán? NDAO-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NDAO tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

