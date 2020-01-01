NAOS Finance (NAOS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) NAOS Finance (NAOS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

NAOS Finance (NAOS) tokennel kapcsolatos információk NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance. Hivatalos webhely: https://naos.finance/ Vásárolj most NAOS tokent!

NAOS Finance (NAOS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) NAOS Finance (NAOS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 258.70K $ 258.70K $ 258.70K Teljes tokenszám: $ 219.18M $ 219.18M $ 219.18M Keringésben lévő tokenszám: $ 84.22M $ 84.22M $ 84.22M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 673.22K $ 673.22K $ 673.22K Minden idők csúcspontja: $ 3.44 $ 3.44 $ 3.44 Minden idők mélypontja: $ 0.00104796 $ 0.00104796 $ 0.00104796 Jelenlegi ár: $ 0.003073 $ 0.003073 $ 0.003073 További tudnivalók a(z) NAOS Finance (NAOS) áráról

NAOS Finance (NAOS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) NAOS Finance (NAOS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NAOS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NAOS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NAOS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NAOS token élő árfolyamát!

NAOS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NAOS kapcsán? NAOS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NAOS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

