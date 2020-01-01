Naked Jim ($JIM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Naked Jim ($JIM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Naked Jim ($JIM) tokennel kapcsolatos információk Naked Jim is a meme coin breaking barriers across the Solana blockchain and beyond. The project centers around content creation in the for of high quality 3D animation. The phase of the project is to launch as a meme coin and release webisodes on X. Phase 2 branches out to Instagram and TikTok. And phase 3 to traditional media / streaming services. The only utility it offers... is 100% pure entertainment! Hivatalos webhely: https://nakedjim.io/ Vásárolj most $JIM tokent!

Naked Jim ($JIM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Naked Jim ($JIM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Teljes tokenszám: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.48M $ 1.48M $ 1.48M Minden idők csúcspontja: $ 0.00754141 $ 0.00754141 $ 0.00754141 Minden idők mélypontja: $ 0.00027622 $ 0.00027622 $ 0.00027622 Jelenlegi ár: $ 0.0014907 $ 0.0014907 $ 0.0014907 További tudnivalók a(z) Naked Jim ($JIM) áráról

Naked Jim ($JIM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Naked Jim ($JIM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó $JIM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező $JIM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) $JIM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) $JIM token élő árfolyamát!

