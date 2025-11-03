TőzsdeDEX+
A(z) élő Naked Crab Man ár ma 0.00001183 USD. Kövesd nyomon a(z) CRABFURIE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) CRABFURIE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: CRABFURIE

CRABFURIE árinformációk

Mi a(z) CRABFURIE

CRABFURIE hivatalos webhely

CRABFURIE tokenomikai adatai

CRABFURIE árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Naked Crab Man Logó

Naked Crab Man Ár (CRABFURIE)

Nem listázott

1 CRABFURIE-USD élő ár:

--
----
-5.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be.
USD
Naked Crab Man (CRABFURIE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:04:47 (UTC+8)

Naked Crab Man (CRABFURIE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00001191
$ 0.00001191
24h alacsony
$ 0.00001255
$ 0.00001255
24h magas

$ 0.00001191
$ 0.00001191

$ 0.00001255
$ 0.00001255

$ 0.00035536
$ 0.00035536

$ 0.00001183
$ 0.00001183

-1.78%

-2.86%

-19.34%

-19.34%

Naked Crab Man (CRABFURIE) valós idejű ár: $0.00001183. Az elmúlt 24 órában, a(z)CRABFURIE legalacsonyabb ára $ 0.00001191, legmagasabb ára pedig $ 0.00001255 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CRABFURIE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00035536, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001183 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CRABFURIE változása a következő volt: -1.78% az elmúlt órában, -2.86% az elmúlt 24 órában, és -19.34% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Naked Crab Man (CRABFURIE) piaci információk

$ 11.82K
$ 11.82K

--
--

$ 11.82K
$ 11.82K

999.51M
999.51M

999,511,909.583397
999,511,909.583397

A(z) Naked Crab Man jelenlegi piaci plafonja $ 11.82K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CRABFURIE keringésben lévő tokenszáma 999.51M, és a teljes tokenszám 999511909.583397. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.82K.

Naked Crab Man (CRABFURIE) árelőzmények USD

A(z) Naked Crab ManUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Naked Crab Man USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000107388.
A(z) Naked Crab Man USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Naked Crab Man USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-2.86%
30 nap$ -0.0000107388-90.77%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Naked Crab Man (CRABFURIE)

The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Naked Crab Man (CRABFURIE) Erőforrás

Hivatalos webhely

Naked Crab Man árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Naked Crab Man (CRABFURIE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Naked Crab Man (CRABFURIE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Naked Crab Man rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Naked Crab Man árelőrejelzését most!

CRABFURIE helyi valutákra

Naked Crab Man (CRABFURIE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Naked Crab Man (CRABFURIE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) CRABFURIE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Naked Crab Man (CRABFURIE)

Mennyit ér ma a(z) Naked Crab Man (CRABFURIE)?
A(z) élő CRABFURIE ár a(z) USD esetében 0.00001183 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) CRABFURIE ára a(z) USD esetében?
A(z) CRABFURIE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00001183. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Naked Crab Man piaci plafonja?
A(z) CRABFURIE piaci plafonja $ 11.82K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) CRABFURIE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) CRABFURIE keringésben lévő tokenszáma 999.51M USD.
Mi volt a(z) CRABFURIE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) CRABFURIE mindenkori legmagasabb ára 0.00035536 USD.
Mi volt a(z) CRABFURIE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) CRABFURIE mindenkori legalacsonyabb ára 0.00001183 USD.
Mekkora a(z) CRABFURIE kereskedési volumene?
A(z) CRABFURIE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) CRABFURIE ára emelkedni fog idén?
A(z) CRABFURIE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) CRABFURIE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:04:47 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

