Naked Crab Man (CRABFURIE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00001191 $ 0.00001191 $ 0.00001191 24h alacsony $ 0.00001255 $ 0.00001255 $ 0.00001255 24h magas 24h alacsony $ 0.00001191$ 0.00001191 $ 0.00001191 24h magas $ 0.00001255$ 0.00001255 $ 0.00001255 Minden idők csúcspontja $ 0.00035536$ 0.00035536 $ 0.00035536 Legalacsonyabb ár $ 0.00001183$ 0.00001183 $ 0.00001183 Árváltozás (1H) -1.78% Árváltozás (1D) -2.86% Árváltozás (7D) -19.34% Árváltozás (7D) -19.34%

Naked Crab Man (CRABFURIE) valós idejű ár: $0.00001183. Az elmúlt 24 órában, a(z)CRABFURIE legalacsonyabb ára $ 0.00001191, legmagasabb ára pedig $ 0.00001255 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) CRABFURIE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00035536, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00001183 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) CRABFURIE változása a következő volt: -1.78% az elmúlt órában, -2.86% az elmúlt 24 órában, és -19.34% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Naked Crab Man (CRABFURIE) piaci információk

Piaci érték $ 11.82K$ 11.82K $ 11.82K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 11.82K$ 11.82K $ 11.82K Forgalomban lévő készlet 999.51M 999.51M 999.51M Teljes tokenszám 999,511,909.583397 999,511,909.583397 999,511,909.583397

A(z) Naked Crab Man jelenlegi piaci plafonja $ 11.82K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) CRABFURIE keringésben lévő tokenszáma 999.51M, és a teljes tokenszám 999511909.583397. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 11.82K.