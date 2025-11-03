TőzsdeDEX+
A(z) élő Nakama Coin ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) NAKAMA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NAKAMA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NAKAMA

NAKAMA árinformációk

Mi a(z) NAKAMA

NAKAMA fehér könyv

NAKAMA hivatalos webhely

NAKAMA tokenomikai adatai

NAKAMA árelőrejelzés

Nakama Coin Logó

Nakama Coin Ár (NAKAMA)

Nem listázott

1 NAKAMA-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Nakama Coin (NAKAMA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:04:40 (UTC+8)

Nakama Coin (NAKAMA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Nakama Coin (NAKAMA) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)NAKAMA legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NAKAMA valaha volt legmagasabb ára $ 0, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NAKAMA változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Nakama Coin (NAKAMA) piaci információk

$ 390.20K
$ 390.20K$ 390.20K

--
----

$ 650.33K
$ 650.33K$ 650.33K

6.00B
6.00B 6.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

A(z) Nakama Coin jelenlegi piaci plafonja $ 390.20K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NAKAMA keringésben lévő tokenszáma 6.00B, és a teljes tokenszám 10000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 650.33K.

Nakama Coin (NAKAMA) árelőzmények USD

A(z) Nakama CoinUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Nakama Coin USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Nakama Coin USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Nakama Coin USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 00.00%
60 nap$ 0--
90 nap$ 0--

Mi a(z) Nakama Coin (NAKAMA)

Nakama Coin is a community-driven cryptocurrency built on Binance Smart Chain that bridges anime culture with decentralized finance. The project embodies the Japanese concept of "nakama" (仲間), representing deep friendship and bonds formed through shared experiences. Nakama Coin features innovative tokenomics with up to 90% of transaction taxes redistributed to holders as rewards, creating a self-sustaining ecosystem that incentivizes long-term holding. The token serves as the foundation for an expanding anime-focused ecosystem, including planned NFT marketplaces, gaming integrations, and merchandise platforms where holders can use NAKAMA for exclusive anime-related products and services.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Nakama Coin (NAKAMA) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Nakama Coin árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Nakama Coin (NAKAMA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Nakama Coin (NAKAMA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Nakama Coin rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Nakama Coin árelőrejelzését most!

NAKAMA helyi valutákra

Nakama Coin (NAKAMA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Nakama Coin (NAKAMA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NAKAMA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Nakama Coin (NAKAMA)

Mennyit ér ma a(z) Nakama Coin (NAKAMA)?
A(z) élő NAKAMA ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NAKAMA ára a(z) USD esetében?
A(z) NAKAMA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Nakama Coin piaci plafonja?
A(z) NAKAMA piaci plafonja $ 390.20K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NAKAMA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NAKAMA keringésben lévő tokenszáma 6.00B USD.
Mi volt a(z) NAKAMA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NAKAMA mindenkori legmagasabb ára 0 USD.
Mi volt a(z) NAKAMA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NAKAMA mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) NAKAMA kereskedési volumene?
A(z) NAKAMA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NAKAMA ára emelkedni fog idén?
A(z) NAKAMA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NAKAMA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:04:40 (UTC+8)

Nakama Coin (NAKAMA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

