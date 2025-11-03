TőzsdeDEX+
A(z) élő naiive ár ma 0.00015193 USD. Kövesd nyomon a(z) NAIIVE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) NAIIVE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: NAIIVE

NAIIVE árinformációk

Mi a(z) NAIIVE

NAIIVE hivatalos webhely

NAIIVE tokenomikai adatai

NAIIVE árelőrejelzés

naiive Ár (NAIIVE)

1 NAIIVE-USD élő ár:

$0.00015162
-4.00%1D
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
naiive (NAIIVE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:04:34 (UTC+8)

naiive (NAIIVE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00015186
24h alacsony
$ 0.0001643
24h magas

$ 0.00015186
$ 0.0001643
$ 0.00263326
$ 0.00015102
-3.68%

-3.94%

-28.23%

-28.23%

naiive (NAIIVE) valós idejű ár: $0.00015193. Az elmúlt 24 órában, a(z)NAIIVE legalacsonyabb ára $ 0.00015186, legmagasabb ára pedig $ 0.0001643 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NAIIVE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00263326, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00015102 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NAIIVE változása a következő volt: -3.68% az elmúlt órában, -3.94% az elmúlt 24 órában, és -28.23% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

naiive (NAIIVE) piaci információk

$ 151.93K
--
$ 151.93K
1.00B
1,000,000,000.0
A(z) naiive jelenlegi piaci plafonja $ 151.93K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NAIIVE keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 151.93K.

naiive (NAIIVE) árelőzmények USD

A(z) naiiveUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) naiive USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0000933185.
A(z) naiive USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ -0.0000755320.
A(z) naiive USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ -0.0003145571295353891.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-3.94%
30 nap$ -0.0000933185-61.42%
60 nap$ -0.0000755320-49.71%
90 nap$ -0.0003145571295353891-67.43%

Mi a(z) naiive (NAIIVE)

$NAIIVE on BSC. Born from cats, powered by BSC meme's, led by CZ.

CZ followed the official X account of naiive . No VC, no roadmap, just pure meme energy and feline cat. If you know, you know. $NAIIVE isn’t just a coin — it’s BSC's meme onchain favorite pet.

The meme coin is called "naiive" and is associated with an NFT project named "naiive cats." The project was launched on OpenSea and features 10,000 virtual cats.

Strong community and leaded by legend bull_bnb

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

naiive (NAIIVE) Erőforrás

Hivatalos webhely

naiive árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) naiive (NAIIVE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) naiive (NAIIVE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) naiive rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) naiive árelőrejelzését most!

NAIIVE helyi valutákra

naiive (NAIIVE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) naiive (NAIIVE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) NAIIVE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: naiive (NAIIVE)

Mennyit ér ma a(z) naiive (NAIIVE)?
A(z) élő NAIIVE ár a(z) USD esetében 0.00015193 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) NAIIVE ára a(z) USD esetében?
A(z) NAIIVE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00015193. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) naiive piaci plafonja?
A(z) NAIIVE piaci plafonja $ 151.93K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) NAIIVE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) NAIIVE keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) NAIIVE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) NAIIVE mindenkori legmagasabb ára 0.00263326 USD.
Mi volt a(z) NAIIVE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) NAIIVE mindenkori legalacsonyabb ára 0.00015102 USD.
Mekkora a(z) NAIIVE kereskedési volumene?
A(z) NAIIVE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) NAIIVE ára emelkedni fog idén?
A(z) NAIIVE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) NAIIVE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:04:34 (UTC+8)

naiive (NAIIVE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

