naiive (NAIIVE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00015186 $ 0.00015186 $ 0.00015186 24h alacsony $ 0.0001643 $ 0.0001643 $ 0.0001643 24h magas 24h alacsony $ 0.00015186$ 0.00015186 $ 0.00015186 24h magas $ 0.0001643$ 0.0001643 $ 0.0001643 Minden idők csúcspontja $ 0.00263326$ 0.00263326 $ 0.00263326 Legalacsonyabb ár $ 0.00015102$ 0.00015102 $ 0.00015102 Árváltozás (1H) -3.68% Árváltozás (1D) -3.94% Árváltozás (7D) -28.23% Árváltozás (7D) -28.23%

naiive (NAIIVE) valós idejű ár: $0.00015193. Az elmúlt 24 órában, a(z)NAIIVE legalacsonyabb ára $ 0.00015186, legmagasabb ára pedig $ 0.0001643 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) NAIIVE valaha volt legmagasabb ára $ 0.00263326, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00015102 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) NAIIVE változása a következő volt: -3.68% az elmúlt órában, -3.94% az elmúlt 24 órában, és -28.23% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

naiive (NAIIVE) piaci információk

Piaci érték $ 151.93K$ 151.93K $ 151.93K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 151.93K$ 151.93K $ 151.93K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) naiive jelenlegi piaci plafonja $ 151.93K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) NAIIVE keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 151.93K.