Nafter (NAFT) tokenomikai adatai

Nafter (NAFT) tokennel kapcsolatos információk The Nafter platform will belong to ALL creators and their fans. We will be supporting all forms of content. We look to be the NFT content platform on blockchain for all mainstream and up and coming influencers and creators. Nafter allows creators to seamlessly snap, post & mint their content directly from their smartphone in a way never done before! Hivatalos webhely: https://nafter.io/ Vásárolj most NAFT tokent!

Nafter (NAFT) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Nafter (NAFT) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 173.34K $ 173.34K $ 173.34K Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 441.20M $ 441.20M $ 441.20M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 392.87K $ 392.87K $ 392.87K Minden idők csúcspontja: $ 0.365373 $ 0.365373 $ 0.365373 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00039287 $ 0.00039287 $ 0.00039287 További tudnivalók a(z) Nafter (NAFT) áráról

Nafter (NAFT) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Nafter (NAFT) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó NAFT tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező NAFT token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) NAFT tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) NAFT token élő árfolyamát!

NAFT árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) NAFT kapcsán? NAFT-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) NAFT tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

