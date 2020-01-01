Myra (MYRA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Myra (MYRA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Myra (MYRA) tokennel kapcsolatos információk MYRA is the latest sol based token. She is wife of MYRO. She is trying to catch up to his husband.The Woman Behind the best dog on Solana is here. Hivatalos webhely: https://myracoinonsol.com/ Vásárolj most MYRA tokent!

Myra (MYRA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Myra (MYRA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 102.46K $ 102.46K $ 102.46K Teljes tokenszám: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 102.46K $ 102.46K $ 102.46K Minden idők csúcspontja: $ 0.02015169 $ 0.02015169 $ 0.02015169 Minden idők mélypontja: $ 0.0000664 $ 0.0000664 $ 0.0000664 Jelenlegi ár: $ 0.00010195 $ 0.00010195 $ 0.00010195 További tudnivalók a(z) Myra (MYRA) áráról

Myra (MYRA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Myra (MYRA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MYRA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MYRA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MYRA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MYRA token élő árfolyamát!

