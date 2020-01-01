myEva (MYEVA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) myEva (MYEVA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

myEva (MYEVA) tokennel kapcsolatos információk 😎 Welcome to the most beautiful utility/meme coin on BASE – $MYEVA 🌟 Not just a meme. Not just AI. This is the beginning of the $MYEVAverse – where games and services come alive 💫 Powered by pure beauty and artificial intelligence 🐍 Play SnakeVa, our new Play2Earn game – and earn while you vibe ❤️ 📽️ Watch videos about myEva or listen to our brand new music available on Apple Music, Spotify and more 🎶 Hivatalos webhely: https://www.myeva.ai Fehér könyv: https://go.myeva.ai/white-paper Vásárolj most MYEVA tokent!

myEva (MYEVA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) myEva (MYEVA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 26.43K $ 26.43K $ 26.43K Teljes tokenszám: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 9.04M $ 9.04M $ 9.04M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 61.39K $ 61.39K $ 61.39K Minden idők csúcspontja: $ 0.01295522 $ 0.01295522 $ 0.01295522 Minden idők mélypontja: $ 0.00211858 $ 0.00211858 $ 0.00211858 Jelenlegi ár: $ 0.00292379 $ 0.00292379 $ 0.00292379 További tudnivalók a(z) myEva (MYEVA) áráról

myEva (MYEVA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) myEva (MYEVA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MYEVA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MYEVA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MYEVA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MYEVA token élő árfolyamát!

MYEVA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MYEVA kapcsán? MYEVA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MYEVA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

