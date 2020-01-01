My MOM (MOM) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) My MOM (MOM) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

My MOM (MOM) tokennel kapcsolatos információk $MOM is a a token that can make you rediscover the true warmth, care and joy of Motherhood. In the vast crypto sea, where memes collide, A token emerged, its value undefined. Not backed by gold or blockchain's might, But by My Mom's love, pure and bright. Utilities Reward Mechanism Community members can earn MOM tokens through various activities such as contributing to the ecosystem, participating in governance, or providing liquidity. These rewards incentivize active participation and contribution to the community. Governance Holders of My Mom Token have the opportunity to participate in governance decisions, including protocol upgrades, treasury management, and community initiatives. This democratic approach ensures that the interests of the community are represented and respected. Community Support My Mom Token can be used to provide financial assistance to community members facing hardships or emergencies. Through decentralized crowdfunding campaigns, individuals can raise funds for medical expenses, education, or other essential needs. Charitable Giving My Mom Token can be used to support charitable causes aligned with the values of the community. Whether it's disaster relief efforts, environmental conservation projects, or social welfare programs, MOM tokens enable community members to make a positive impact on the world. Hivatalos webhely: https://mymomtoken.com/ Fehér könyv: https://mymomtoken.com/#:~:text=Roadmap-,Whitepaper,-hello%40mymomtoken.com Vásárolj most MOM tokent!

My MOM (MOM) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) My MOM (MOM) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Teljes tokenszám: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 21.03K $ 21.03K $ 21.03K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) My MOM (MOM) áráról

My MOM (MOM) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) My MOM (MOM) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MOM tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MOM token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MOM tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MOM token élő árfolyamát!

MOM árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MOM kapcsán? MOM-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MOM tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

