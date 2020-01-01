My DeFi Pet (DPET) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) My DeFi Pet (DPET) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

My DeFi Pet (DPET) tokennel kapcsolatos információk The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding. Hivatalos webhely: https://onchamon.com/ Fehér könyv: https://docs.onchamon.com/ Vásárolj most DPET tokent!

My DeFi Pet (DPET) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) My DeFi Pet (DPET) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 705.70K $ 705.70K $ 705.70K Teljes tokenszám: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 50.23M $ 50.23M $ 50.23M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 1.40M $ 1.40M $ 1.40M Minden idők csúcspontja: $ 9.92 $ 9.92 $ 9.92 Minden idők mélypontja: $ 0.00446692 $ 0.00446692 $ 0.00446692 Jelenlegi ár: $ 0.01404917 $ 0.01404917 $ 0.01404917 További tudnivalók a(z) My DeFi Pet (DPET) áráról

My DeFi Pet (DPET) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) My DeFi Pet (DPET) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó DPET tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező DPET token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) DPET tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) DPET token élő árfolyamát!

DPET árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) DPET kapcsán? DPET-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) DPET tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

