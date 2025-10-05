MXY6900 (MXY) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00017938 24h alacsony $ 0.00019626 24h magas Minden idők csúcspontja $ 0.00231973 Legalacsonyabb ár $ 0.00006168 Árváltozás (1H) -1.11% Árváltozás (1D) -8.36% Árváltozás (7D) -17.19%

MXY6900 (MXY) valós idejű ár: $0.00017964. Az elmúlt 24 órában, a(z)MXY legalacsonyabb ára $ 0.00017938, legmagasabb ára pedig $ 0.00019626 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MXY valaha volt legmagasabb ára $ 0.00231973, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00006168 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MXY változása a következő volt: -1.11% az elmúlt órában, -8.36% az elmúlt 24 órában, és -17.19% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MXY6900 (MXY) piaci információk

Piaci érték $ 179.60K Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 179.60K Forgalomban lévő készlet 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) MXY6900 jelenlegi piaci plafonja $ 179.60K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MXY keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 179.60K.