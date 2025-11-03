TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő MuxyAI ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő MuxyAI ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MAI USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MAI ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MAI

MAI árinformációk

Mi a(z) MAI

MAI fehér könyv

MAI hivatalos webhely

MAI tokenomikai adatai

MAI árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

MuxyAI Logó

MuxyAI Ár (MAI)

Nem listázott

1 MAI-USD élő ár:

--
----
0.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
MuxyAI (MAI) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:04:19 (UTC+8)

MuxyAI (MAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01913929
$ 0.01913929$ 0.01913929

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

MuxyAI (MAI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.01913929, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MuxyAI (MAI) piaci információk

$ 58.24K
$ 58.24K$ 58.24K

--
----

$ 73.83K
$ 73.83K$ 73.83K

710.00M
710.00M 710.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

A(z) MuxyAI jelenlegi piaci plafonja $ 58.24K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MAI keringésben lévő tokenszáma 710.00M, és a teljes tokenszám 900000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 73.83K.

MuxyAI (MAI) árelőzmények USD

A(z) MuxyAIUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) MuxyAI USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) MuxyAI USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) MuxyAI USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0--
30 nap$ 00.00%
60 nap$ 00.00%
90 nap$ 0--

Mi a(z) MuxyAI (MAI)

MuxyAI is a decentralized payment gateway and incentive protocol powering the MCP ecosystem on Morph, with the MAI token—an AI meme token—at its core that simultaneously fuels community engagement and serves as the native currency for transactions and rewards. The protocol consists of four essential components: a Payment Gateway that enables seamless crypto transactions between AI Agents and MCP services using the MAI token; a Developer Toolkit offering SDKs, templates, and dashboards to streamline MCP deployment and integration; an Incentive Protocol that distributes dynamic MAI token rewards based on service usage and quality to encourage top-tier contributions; and an MCP Launchpad that facilitates fundraising, token issuance, and liquidity bootstrapping for new MCP projects, leveraging the MAI token to align incentives and strengthen community support.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

MuxyAI (MAI) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

MuxyAI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MuxyAI (MAI) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MuxyAI (MAI) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MuxyAI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MuxyAI árelőrejelzését most!

MAI helyi valutákra

MuxyAI (MAI) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MuxyAI (MAI) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MAI token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: MuxyAI (MAI)

Mennyit ér ma a(z) MuxyAI (MAI)?
A(z) élő MAI ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MAI ára a(z) USD esetében?
A(z) MAI jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MuxyAI piaci plafonja?
A(z) MAI piaci plafonja $ 58.24K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MAI keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MAI keringésben lévő tokenszáma 710.00M USD.
Mi volt a(z) MAI mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MAI mindenkori legmagasabb ára 0.01913929 USD.
Mi volt a(z) MAI mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MAI mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MAI kereskedési volumene?
A(z) MAI élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MAI ára emelkedni fog idén?
A(z) MAI a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MAI árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:04:19 (UTC+8)

MuxyAI (MAI) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,800.00
$107,800.00$107,800.00

-2.09%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,726.74
$3,726.74$3,726.74

-3.28%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02280
$0.02280$0.02280

-13.34%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0579
$1.0579$1.0579

-16.16%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.15
$177.15$177.15

-3.60%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,800.00
$107,800.00$107,800.00

-2.09%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,726.74
$3,726.74$3,726.74

-3.28%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.15
$177.15$177.15

-3.60%

DASH Logó

DASH

DASH

$82.53
$82.53$82.53

-6.85%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4271
$2.4271$2.4271

-2.91%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0388
$0.0388$0.0388

-22.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05820
$0.05820$0.05820

+191.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.11380
$0.11380$0.11380

+37.75%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000481
$0.0000481$0.0000481

+90.87%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006004
$0.00006004$0.00006004

+63.99%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000507
$0.000000000507$0.000000000507

+30.33%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053629
$0.0053629$0.0053629

+27.58%