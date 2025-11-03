MuxyAI (MAI) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.01913929$ 0.01913929 $ 0.01913929 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -- Árváltozás (1D) -- Árváltozás (7D) 0.00% Árváltozás (7D) 0.00%

MuxyAI (MAI) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MAI legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MAI valaha volt legmagasabb ára $ 0.01913929, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MAI változása a következő volt: -- az elmúlt órában, -- az elmúlt 24 órában, és 0.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MuxyAI (MAI) piaci információk

Piaci érték $ 58.24K$ 58.24K $ 58.24K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 73.83K$ 73.83K $ 73.83K Forgalomban lévő készlet 710.00M 710.00M 710.00M Teljes tokenszám 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

A(z) MuxyAI jelenlegi piaci plafonja $ 58.24K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MAI keringésben lévő tokenszáma 710.00M, és a teljes tokenszám 900000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 73.83K.