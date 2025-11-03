MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: 24h alacsony $ 0.01360788 24h magas $ 0.01811068 Minden idők csúcspontja $ 0.02159579 Legalacsonyabb ár $ 0 Árváltozás (1H) -9.68% Árváltozás (1D) -13.53% Árváltozás (7D) +88.40%

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) valós idejű ár: $0.01360788. Az elmúlt 24 órában, a(z)MUTE legalacsonyabb ára $ 0.01360788, legmagasabb ára pedig $ 0.01811068 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MUTE valaha volt legmagasabb ára $ 0.02159579, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MUTE változása a következő volt: -9.68% az elmúlt órában, -13.53% az elmúlt 24 órában, és +88.40% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) piaci információk

Piaci érték $ 5.44M Volumen (24H) -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 13.61M Forgalomban lévő készlet 400.00M Teljes tokenszám 1,000,000,000.0

A(z) MUTE SWAP by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 5.44M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MUTE keringésben lévő tokenszáma 400.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.61M.