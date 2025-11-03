TőzsdeDEX+
A(z) élő MUTE SWAP by Virtuals ár ma 0.01360788 USD. Kövesd nyomon a(z) MUTE USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MUTE ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MUTE

MUTE árinformációk

Mi a(z) MUTE

MUTE hivatalos webhely

MUTE tokenomikai adatai

MUTE árelőrejelzés

MUTE SWAP by Virtuals Logó

MUTE SWAP by Virtuals Ár (MUTE)

Nem listázott

1 MUTE-USD élő ár:

$0.01360788
-13.50%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:04:12 (UTC+8)

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.01360788
24h alacsony
$ 0.01811068
24h magas

$ 0.01360788
$ 0.01811068
$ 0.02159579
$ 0
-9.68%

-13.53%

+88.40%

+88.40%

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) valós idejű ár: $0.01360788. Az elmúlt 24 órában, a(z)MUTE legalacsonyabb ára $ 0.01360788, legmagasabb ára pedig $ 0.01811068 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MUTE valaha volt legmagasabb ára $ 0.02159579, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MUTE változása a következő volt: -9.68% az elmúlt órában, -13.53% az elmúlt 24 órában, és +88.40% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) piaci információk

$ 5.44M
--
$ 13.61M
400.00M
1,000,000,000.0
A(z) MUTE SWAP by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 5.44M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MUTE keringésben lévő tokenszáma 400.00M, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 13.61M.

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) árelőzmények USD

A(z) MUTE SWAP by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.00212968367710787.
A(z) MUTE SWAP by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0828939142.
A(z) MUTE SWAP by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0337559194.
A(z) MUTE SWAP by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.00212968367710787-13.53%
30 nap$ +0.0828939142+609.16%
60 nap$ +0.0337559194+248.06%
90 nap$ 0--

Mi a(z) MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) Erőforrás

Hivatalos webhely

MUTE SWAP by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MUTE SWAP by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MUTE SWAP by Virtuals árelőrejelzését most!

MUTE helyi valutákra

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MUTE token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)

Mennyit ér ma a(z) MUTE SWAP by Virtuals (MUTE)?
A(z) élő MUTE ár a(z) USD esetében 0.01360788 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MUTE ára a(z) USD esetében?
A(z) MUTE jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.01360788. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MUTE SWAP by Virtuals piaci plafonja?
A(z) MUTE piaci plafonja $ 5.44M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MUTE keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MUTE keringésben lévő tokenszáma 400.00M USD.
Mi volt a(z) MUTE mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MUTE mindenkori legmagasabb ára 0.02159579 USD.
Mi volt a(z) MUTE mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MUTE mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MUTE kereskedési volumene?
A(z) MUTE élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MUTE ára emelkedni fog idén?
A(z) MUTE a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MUTE árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:04:12 (UTC+8)

MUTE SWAP by Virtuals (MUTE) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,900.00
$3,729.75
$0.02300
$1.0597
$177.22
$107,900.00
$3,729.75
$177.22
$82.50
$2.4268
$0.00000
$0.00000
$0.0388
$0.05820
$0.11498
$0.000000002000
$0.0000481
$0.00006034
$0.000000000507
$0.0053629
