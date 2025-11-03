TőzsdeDEX+
Vásárolj kriptótPiacokSpotFutures500XEarnEsemények
Több
Blue Chip Blitz
A(z) élő Musk It ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MUSKIT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MUSKIT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Musk It ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MUSKIT USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MUSKIT ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MUSKIT

MUSKIT árinformációk

Mi a(z) MUSKIT

MUSKIT hivatalos webhely

MUSKIT tokenomikai adatai

MUSKIT árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Musk It Logó

Musk It Ár (MUSKIT)

Nem listázott

1 MUSKIT-USD élő ár:

$0.00021735
$0.00021735$0.00021735
-5.00%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Musk It (MUSKIT) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:04:04 (UTC+8)

Musk It (MUSKIT) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.072781
$ 0.072781$ 0.072781

$ 0
$ 0$ 0

-3.10%

-5.09%

-10.83%

-10.83%

Musk It (MUSKIT) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MUSKIT legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MUSKIT valaha volt legmagasabb ára $ 0.072781, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MUSKIT változása a következő volt: -3.10% az elmúlt órában, -5.09% az elmúlt 24 órában, és -10.83% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Musk It (MUSKIT) piaci információk

$ 217.33K
$ 217.33K$ 217.33K

--
----

$ 217.33K
$ 217.33K$ 217.33K

999.93M
999.93M 999.93M

999,925,796.623696
999,925,796.623696 999,925,796.623696

A(z) Musk It jelenlegi piaci plafonja $ 217.33K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MUSKIT keringésben lévő tokenszáma 999.93M, és a teljes tokenszám 999925796.623696. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 217.33K.

Musk It (MUSKIT) árelőzmények USD

A(z) Musk ItUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Musk It USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Musk It USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Musk It USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-5.09%
30 nap$ 0-26.30%
60 nap$ 0-45.89%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Musk It (MUSKIT)

The Musk It project is a meme-driven initiative that embodies the spirit of taking bold leaps and breaking barriers in both crypto culture and everyday life. Built purely as a celebration of humor, community, and viral energy, Musk It thrives on the power of its iconic slogan, to inspire a global audience. With no pretense of utility, Musk It focuses solely on fostering engagement, fun, and the pure joy of being part of a movement that challenges norms and celebrates action in the most entertaining way possible.

"The most entertaining outcome is the most likely"

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Musk It (MUSKIT) Erőforrás

Hivatalos webhely

Musk It árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Musk It (MUSKIT) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Musk It (MUSKIT) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Musk It rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Musk It árelőrejelzését most!

MUSKIT helyi valutákra

Musk It (MUSKIT) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Musk It (MUSKIT) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MUSKIT token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Musk It (MUSKIT)

Mennyit ér ma a(z) Musk It (MUSKIT)?
A(z) élő MUSKIT ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MUSKIT ára a(z) USD esetében?
A(z) MUSKIT jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Musk It piaci plafonja?
A(z) MUSKIT piaci plafonja $ 217.33K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MUSKIT keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MUSKIT keringésben lévő tokenszáma 999.93M USD.
Mi volt a(z) MUSKIT mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MUSKIT mindenkori legmagasabb ára 0.072781 USD.
Mi volt a(z) MUSKIT mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MUSKIT mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MUSKIT kereskedési volumene?
A(z) MUSKIT élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MUSKIT ára emelkedni fog idén?
A(z) MUSKIT a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MUSKIT árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:04:04 (UTC+8)

Musk It (MUSKIT) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

FORRÓ

Jelenleg népszerű kriptovaluták, amelyek jelentős piaci figyelmet kapnak

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,900.00
$107,900.00$107,900.00

-2.00%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,729.75
$3,729.75$3,729.75

-3.20%

PayAI Network Logó

PayAI Network

PAYAI

$0.02300
$0.02300$0.02300

-12.58%

Aster Logó

Aster

ASTER

$1.0597
$1.0597$1.0597

-16.02%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.22
$177.22$177.22

-3.56%

Legfelső volumen

A legmagasabb kereskedési volumenű kriptovaluták

Bitcoin Logó

Bitcoin

BTC

$107,900.00
$107,900.00$107,900.00

-2.00%

Ethereum Logó

Ethereum

ETH

$3,729.75
$3,729.75$3,729.75

-3.20%

Solana Logó

Solana

SOL

$177.22
$177.22$177.22

-3.56%

DASH Logó

DASH

DASH

$82.50
$82.50$82.50

-6.88%

XRP Logó

XRP

XRP

$2.4268
$2.4268$2.4268

-2.92%

Újonnan hozzáadva

Nemrégiben listázott kriptovaluták, amelyek elérhetők kereskedésre

TeaFi Logó

TeaFi

TEAFI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Logó

Kite AI

KITE

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NXT Protocol Logó

NXT Protocol

NXT

$0.0388
$0.0388$0.0388

-22.40%

Credia Layer Logó

Credia Layer

CRED

$0.05820
$0.05820$0.05820

+191.00%

Audiera Logó

Audiera

BEAT

$0.11498
$0.11498$0.11498

+39.18%

Legjobban erősödő kriptovaluták

A mai nap legnagyobb kriptovalutaár-növekedései

LuckyMeme Logó

LuckyMeme

LUCKY

$0.000000002000
$0.000000002000$0.000000002000

+359.77%

Ant Token Logó

Ant Token

ANTY

$0.0000481
$0.0000481$0.0000481

+90.87%

Burnr Logó

Burnr

BURNR

$0.00006034
$0.00006034$0.00006034

+64.81%

DEGENFI Logó

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000507
$0.000000000507$0.000000000507

+30.33%

FYNOR Logó

FYNOR

FYNOR

$0.0053629
$0.0053629$0.0053629

+27.58%