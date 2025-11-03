Music by Virtuals (MUSIC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00139924 $ 0.00139924 $ 0.00139924 24h alacsony $ 0.00203126 $ 0.00203126 $ 0.00203126 24h magas 24h alacsony $ 0.00139924$ 0.00139924 $ 0.00139924 24h magas $ 0.00203126$ 0.00203126 $ 0.00203126 Minden idők csúcspontja $ 0.04681096$ 0.04681096 $ 0.04681096 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -4.81% Árváltozás (1D) -29.40% Árváltozás (7D) -40.25% Árváltozás (7D) -40.25%

Music by Virtuals (MUSIC) valós idejű ár: $0.00139921. Az elmúlt 24 órában, a(z)MUSIC legalacsonyabb ára $ 0.00139924, legmagasabb ára pedig $ 0.00203126 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MUSIC valaha volt legmagasabb ára $ 0.04681096, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MUSIC változása a következő volt: -4.81% az elmúlt órában, -29.40% az elmúlt 24 órában, és -40.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Music by Virtuals (MUSIC) piaci információk

Piaci érték $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.40M$ 1.40M $ 1.40M Forgalomban lévő készlet 997.59M 997.59M 997.59M Teljes tokenszám 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687

A(z) Music by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 1.40M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MUSIC keringésben lévő tokenszáma 997.59M, és a teljes tokenszám 997589005.9044687. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.40M.