A(z) élő Music by Virtuals ár ma 0.00139921 USD. Kövesd nyomon a(z) MUSIC USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MUSIC ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MUSIC

MUSIC árinformációk

Mi a(z) MUSIC

MUSIC hivatalos webhely

MUSIC tokenomikai adatai

MUSIC árelőrejelzés

Music by Virtuals Logó

Music by Virtuals Ár (MUSIC)

Nem listázott

1 MUSIC-USD élő ár:

$0.00139921
-29.40%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Music by Virtuals (MUSIC) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:03:57 (UTC+8)

Music by Virtuals (MUSIC) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00139924
24h alacsony
$ 0.00203126
24h magas

$ 0.00139924
$ 0.00203126
$ 0.04681096
$ 0
-4.81%

-29.40%

-40.25%

-40.25%

Music by Virtuals (MUSIC) valós idejű ár: $0.00139921. Az elmúlt 24 órában, a(z)MUSIC legalacsonyabb ára $ 0.00139924, legmagasabb ára pedig $ 0.00203126 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MUSIC valaha volt legmagasabb ára $ 0.04681096, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MUSIC változása a következő volt: -4.81% az elmúlt órában, -29.40% az elmúlt 24 órában, és -40.25% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Music by Virtuals (MUSIC) piaci információk

$ 1.40M
--
$ 1.40M
997.59M
997,589,005.9044687
A(z) Music by Virtuals jelenlegi piaci plafonja $ 1.40M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MUSIC keringésben lévő tokenszáma 997.59M, és a teljes tokenszám 997589005.9044687. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.40M.

Music by Virtuals (MUSIC) árelőzmények USD

A(z) Music by VirtualsUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000582796645718898.
A(z) Music by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0004683028.
A(z) Music by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0002197350.
A(z) Music by Virtuals USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.0001408625722744496.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000582796645718898-29.40%
30 nap$ +0.0004683028+33.47%
60 nap$ +0.0002197350+15.70%
90 nap$ +0.0001408625722744496+11.19%

Mi a(z) Music by Virtuals (MUSIC)

MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Music by Virtuals (MUSIC) Erőforrás

Hivatalos webhely

Music by Virtuals árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Music by Virtuals (MUSIC) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Music by Virtuals (MUSIC) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Music by Virtuals rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Music by Virtuals árelőrejelzését most!

MUSIC helyi valutákra

Music by Virtuals (MUSIC) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Music by Virtuals (MUSIC) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MUSIC token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Music by Virtuals (MUSIC)

Mennyit ér ma a(z) Music by Virtuals (MUSIC)?
A(z) élő MUSIC ár a(z) USD esetében 0.00139921 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MUSIC ára a(z) USD esetében?
A(z) MUSIC jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00139921. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Music by Virtuals piaci plafonja?
A(z) MUSIC piaci plafonja $ 1.40M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MUSIC keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MUSIC keringésben lévő tokenszáma 997.59M USD.
Mi volt a(z) MUSIC mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MUSIC mindenkori legmagasabb ára 0.04681096 USD.
Mi volt a(z) MUSIC mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MUSIC mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MUSIC kereskedési volumene?
A(z) MUSIC élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MUSIC ára emelkedni fog idén?
A(z) MUSIC a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MUSIC árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:03:57 (UTC+8)

Music by Virtuals (MUSIC) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

