Murad (MURAD) tokennel kapcsolatos információk Murad is a Solana meme coin, currently listed on three centralized exchanges (CEXs). Despite being just two weeks old, our story is already legendary. The Murad token was originally deployed by a developer who airdropped 12% of the supply to Murad himself—one of the biggest influencers in the meme coin community. However, the dev later rugged the project, causing the market cap to plummet from $35M to almost zero within hours. But we refused to let the story end there. The community took over, driven by strong conviction and great energy. We believe in Murad, and together, we are building something truly special. This is just the beginning. We will flip everything! Hivatalos webhely: https://murad-cto.com Vásárolj most MURAD tokent!

Murad (MURAD) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Murad (MURAD) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 344.34K $ 344.34K $ 344.34K Teljes tokenszám: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 344.34K $ 344.34K $ 344.34K Minden idők csúcspontja: $ 0.00108684 $ 0.00108684 $ 0.00108684 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00034444 $ 0.00034444 $ 0.00034444 További tudnivalók a(z) Murad (MURAD) áráról

Murad (MURAD) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Murad (MURAD) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MURAD tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MURAD token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MURAD tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MURAD token élő árfolyamát!

