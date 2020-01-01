Mula AI (MULA) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mula AI (MULA) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mula AI (MULA) tokennel kapcsolatos információk $MULA is a cutting-edge project designed to harness the power of artificial intelligence and blockchain technology to create a super AI computer. Built exclusively on the Solana blockchain, $MULA’s vision is to dominate the world of automated decision-making, data interpretation, and intelligent systems. $MULA is more than just an AI project; it’s the embodiment of a futuristic machine intelligence designed to: Automate Processes: Streamline and execute machine-driven data in real time.

Interpret Data: Provide actionable insights by analyzing vast datasets with AI precision.

Decentralize Intelligence: Operate on the Solana blockchain to ensure scalability, speed, and low-cost efficiency.

AI Supercomputer: A central hub for AI-driven tasks, designed to outthink and outperform traditional systems.

Data Automation: Revolutionizing industries through intelligent, self-driven automation. $MULA isn’t just about technology, it’s a vision of a world where AI takes the lead, transforming industries with precision and speed, all while staying anchored in the decentralized future of blockchain. It aims to push the boundaries of what’s possible by combining Solana’s cutting-edge blockchain with unparalleled machine intelligence. This is $MULA: AI redefined, intelligence unleashed, and automation perfected. Hivatalos webhely: https://mula.sh Fehér könyv: https://github.com/dev-mula/whitepaper/blob/main/mula-whitepaper.pdf?raw=true Vásárolj most MULA tokent!

Mula AI (MULA) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mula AI (MULA) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 7.09K $ 7.09K $ 7.09K Teljes tokenszám: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Keringésben lévő tokenszám: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 7.09K $ 7.09K $ 7.09K Minden idők csúcspontja: $ 0 $ 0 $ 0 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Mula AI (MULA) áráról

Mula AI (MULA) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mula AI (MULA) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MULA tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MULA token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MULA tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MULA token élő árfolyamát!

MULA árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MULA kapcsán? MULA-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MULA tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

