Mubarakah (MUBARAKAH) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0 $ 0 $ 0 24h alacsony $ 0 $ 0 $ 0 24h magas 24h alacsony $ 0$ 0 $ 0 24h magas $ 0$ 0 $ 0 Minden idők csúcspontja $ 0.01080484$ 0.01080484 $ 0.01080484 Legalacsonyabb ár $ 0$ 0 $ 0 Árváltozás (1H) -1.17% Árváltozás (1D) -1.83% Árváltozás (7D) -25.54% Árváltozás (7D) -25.54%

Mubarakah (MUBARAKAH) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MUBARAKAH legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MUBARAKAH valaha volt legmagasabb ára $ 0.01080484, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MUBARAKAH változása a következő volt: -1.17% az elmúlt órában, -1.83% az elmúlt 24 órában, és -25.54% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mubarakah (MUBARAKAH) piaci információk

Piaci érték $ 604.42K$ 604.42K $ 604.42K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 604.42K$ 604.42K $ 604.42K Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) Mubarakah jelenlegi piaci plafonja $ 604.42K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MUBARAKAH keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 604.42K.