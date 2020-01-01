Mu Coin (MU) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mu Coin (MU) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mu Coin (MU) tokennel kapcsolatos információk Mu Coin is the entry point into the Mu Ecosystem. It is a speculative token by nature. It serves to main functions in the Mu Ecosystem. 1. For price speculation for those wishing to speculate on token prices. 2. The entry point into the rest of the Mu Ecosystem. Our main utility token, Mu Gold, for example can only be purchased with Mu Coin. Anyone wishing to aquire Mu Gold for it's payment utility must first purchase Mu Coin as the only liquidty pool for Mu Gold is with Mu Coin. Anyone wishing to participate in the Mu Ecosytem must first aquire Mu Coin. Hivatalos webhely: https://www.mu.money

Mu Coin (MU) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mu Coin (MU) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 32.12K $ 32.12K $ 32.12K Teljes tokenszám: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Keringésben lévő tokenszám: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 32.12K $ 32.12K $ 32.12K Minden idők csúcspontja: $ 3.26 $ 3.26 $ 3.26 Minden idők mélypontja: $ 0.01981126 $ 0.01981126 $ 0.01981126 Jelenlegi ár: $ 0.03214791 $ 0.03214791 $ 0.03214791 További tudnivalók a(z) Mu Coin (MU) áráról

Mu Coin (MU) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mu Coin (MU) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MU tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MU token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MU tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MU token élő árfolyamát!

