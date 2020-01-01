MSTR2100 (MSTR) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MSTR2100 (MSTR) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MSTR2100 (MSTR) tokennel kapcsolatos információk $MSTR: 2100 Crypto enthusiasts, led by a bold CEO, stacked their sats, and crowned it the king of crypto stocks. What makes MicroStrategy particularly appealing to traders is its bold venture into the world of digital currencies. In recent years, the company has attracted significant attention and positioned itself competitively by accumulating a large amount of Bitcoin and integrating it as a strategic part of its balance sheet. This move has not only transformed its financial profile but has also made MSTR stock a must-have for cryptocurrency enthusiasts. $MSTR = Most crypto enthusiast stock MicroStrategy represents a unique blend of traditional business and cryptocurrency investing. While its core software business continues to generate steady revenue, its massive Crypto holdings provide a level of volatility and high profit potential, similar to what is seen in the cryptocurrency markets. Hivatalos webhely: https://mstr2100.com/ Vásárolj most MSTR tokent!

MSTR2100 (MSTR) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MSTR2100 (MSTR) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Teljes tokenszám: $ 20.65M $ 20.65M $ 20.65M Keringésben lévő tokenszám: $ 20.65M $ 20.65M $ 20.65M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Minden idők csúcspontja: $ 3.51 $ 3.51 $ 3.51 Minden idők mélypontja: $ 0.100948 $ 0.100948 $ 0.100948 Jelenlegi ár: $ 0.131349 $ 0.131349 $ 0.131349 További tudnivalók a(z) MSTR2100 (MSTR) áráról

MSTR2100 (MSTR) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MSTR2100 (MSTR) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MSTR tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MSTR token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MSTR tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MSTR token élő árfolyamát!

MSTR árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MSTR kapcsán? MSTR-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MSTR tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

