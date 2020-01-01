MSQ Cycle Burn (BURN) tokenomikai adatai

MSQ Cycle Burn (BURN) tokenomikai adatai

Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MSQ Cycle Burn (BURN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában.
MSQ Cycle Burn (BURN) tokennel kapcsolatos információk

MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members.

Hivatalos webhely:
https://burn.msq.tech

MSQ Cycle Burn (BURN) tokenomika és árelemzés

Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MSQ Cycle Burn (BURN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját.

Piaci tőkeérték:
Teljes tokenszám:
Keringésben lévő tokenszám:
FDV (teljes mértékben hígított értékelés):
Minden idők csúcspontja:
Minden idők mélypontja:
Jelenlegi ár:
MSQ Cycle Burn (BURN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek

A(z) MSQ Cycle Burn (BURN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez.

Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja:

Teljes tokenszám:

A létrehozott vagy valaha létrehozandó BURN tokenek maximális száma.

Keringésben lévő tokenszám:

A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma.

Max. tokenszám:

Az összes létező BURN token felső határa.

FDV (teljes mértékben hígított értékelés):

Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van.

Inflációs ráta:

Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást.

Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára?

Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás.

Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége.

Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata.

Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek.

Most, hogy tisztában vagy a(z) BURN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BURN token élő árfolyamát!

BURN árelőrejelzése

Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BURN kapcsán? BURN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

Jogi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található tokenomikai adatok külső forrásokból származnak. A MEXC nem garantálja az információk pontosságát. Arra kérünk, hogy befektetés előtt végezz alapos háttérkutatást.