MSQ Cycle Burn (BURN) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MSQ Cycle Burn (BURN) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MSQ Cycle Burn (BURN) tokennel kapcsolatos információk MSQ.Burn started as a memecoin, allowing people to burn their ICP tokens to get a share in the BURN token on-chain mining pool. Then it evolved into a fair token distribution system, which utilizes proof of personhood systems and on-chain randomness to distribute some of the mined BURN tokens to lots of people with no respect to their financial commitment. And now the project is on its way to becoming the so-called "airdrop machine" - a tool, that would allow other projects to distribute their tokens among lots of unique BURN token mining pool members. Hivatalos webhely: https://burn.msq.tech Vásárolj most BURN tokent!

MSQ Cycle Burn (BURN) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MSQ Cycle Burn (BURN) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 70.95K $ 70.95K $ 70.95K Teljes tokenszám: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M Keringésben lévő tokenszám: $ 10.20M $ 10.20M $ 10.20M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 70.95K $ 70.95K $ 70.95K Minden idők csúcspontja: $ 0.381765 $ 0.381765 $ 0.381765 Minden idők mélypontja: $ 0.00224419 $ 0.00224419 $ 0.00224419 Jelenlegi ár: $ 0.00695556 $ 0.00695556 $ 0.00695556 További tudnivalók a(z) MSQ Cycle Burn (BURN) áráról

MSQ Cycle Burn (BURN) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MSQ Cycle Burn (BURN) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó BURN tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező BURN token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) BURN tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) BURN token élő árfolyamát!

BURN árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) BURN kapcsán? BURN-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) BURN tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

