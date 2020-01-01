Mrs Miggles (MRSMIGGLES) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Mrs Miggles (MRSMIGGLES) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Mrs Miggles (MRSMIGGLES) tokennel kapcsolatos információk Mrs Miggles is a Memecoin based on the Mr Miggles Memecoin. The lore is that Mrs Miggles is his loving wife. Both of these coins were created with the launchpad ape.store and both shall fly to the same marketcap to be reunited with each other. After only one day Mrs Miggles has already reached an ATH of 620k USD, showing the interest of the market in this token. We will strive to transform the memespace on basechain into a more cat-centric version of what it is right now, with Mr and Mrs Miggles at the top. Hivatalos webhely: https://mrsmigglesbase.com/ Vásárolj most MRSMIGGLES tokent!

Mrs Miggles (MRSMIGGLES) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Mrs Miggles (MRSMIGGLES) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 254.70K $ 254.70K $ 254.70K Teljes tokenszám: $ 948.65M $ 948.65M $ 948.65M Keringésben lévő tokenszám: $ 948.65M $ 948.65M $ 948.65M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 254.70K $ 254.70K $ 254.70K Minden idők csúcspontja: $ 0.00502618 $ 0.00502618 $ 0.00502618 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00026849 $ 0.00026849 $ 0.00026849 További tudnivalók a(z) Mrs Miggles (MRSMIGGLES) áráról

Mrs Miggles (MRSMIGGLES) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Mrs Miggles (MRSMIGGLES) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MRSMIGGLES tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MRSMIGGLES token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MRSMIGGLES tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MRSMIGGLES token élő árfolyamát!

MRSMIGGLES árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MRSMIGGLES kapcsán? MRSMIGGLES-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MRSMIGGLES tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

Miért érdemes a MEXC platformot választani? A MEXC a világ egyik legnépszerűbb kriptovaluta-tőzsdéje, amelynek világszerte felhasználók milliói szavaznak bizalmat. A MEXC a kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módját kínálja kezdőknek és profiknak egyaránt. Több mint 4,000 kereskedési pár a spot- és futurespiacokon A leggyorsabb tokenlistázások a CEX-ek között 1. számú likviditás az ágazaton belül A legalacsonyabb díjak 24 órás ügyfélszolgálattal Több mint 100%-os tokentartalék-átláthatóság a felhasználói források esetében Ultraalacsony belépési korlátok: akár 1 USDT összeggel is vásárolhatsz kriptovalutát

Mindössze 1 USDT áron vásárolhatsz kriptovalutákat: A kriptovaluta-kereskedés legegyszerűbb módja! Vásárolj most!