A(z) élő Mozaic ár ma 0 USD. Kövesd nyomon a(z) MOZ USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MOZ ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: MOZ

MOZ árinformációk

Mi a(z) MOZ

MOZ fehér könyv

MOZ hivatalos webhely

MOZ tokenomikai adatai

MOZ árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Mozaic Logó

Mozaic Ár (MOZ)

Nem listázott

1 MOZ-USD élő ár:

$0.00025009
$0.00025009$0.00025009
-21.30%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Mozaic (MOZ) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:03:43 (UTC+8)

Mozaic (MOZ) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0
$ 0$ 0
24h alacsony
$ 0
$ 0$ 0
24h magas

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.207574
$ 0.207574$ 0.207574

$ 0
$ 0$ 0

-1.86%

-21.30%

-22.97%

-22.97%

Mozaic (MOZ) valós idejű ár: --. Az elmúlt 24 órában, a(z)MOZ legalacsonyabb ára $ 0, legmagasabb ára pedig $ 0 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MOZ valaha volt legmagasabb ára $ 0.207574, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MOZ változása a következő volt: -1.86% az elmúlt órában, -21.30% az elmúlt 24 órában, és -22.97% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Mozaic (MOZ) piaci információk

$ 37.64K
$ 37.64K$ 37.64K

--
----

$ 187.37K
$ 187.37K$ 187.37K

150.52M
150.52M 150.52M

749,226,547.2474781
749,226,547.2474781 749,226,547.2474781

A(z) Mozaic jelenlegi piaci plafonja $ 37.64K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MOZ keringésben lévő tokenszáma 150.52M, és a teljes tokenszám 749226547.2474781. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 187.37K.

Mozaic (MOZ) árelőzmények USD

A(z) MozaicUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Mozaic USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Mozaic USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ 0.
A(z) Mozaic USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-21.30%
30 nap$ 0-64.84%
60 nap$ 0+48.19%
90 nap$ 0--

Mi a(z) Mozaic (MOZ)

What is the project about? Automatic, omnichain yield farming.

Mozaic provides AI-optimized yield and liquidity strategies, powered by LayerZero.

What makes your project unique? Mozaic is unique as it allows users with little to no DeFi knowledge to capture complex yield strategies. Mozaic’s AI, Archimedes has one objective: To save users time and maximize their profitability. The AI does this by removing the indecisions involved with yield farming compounding and rebalancing assets to the highest APY farms every hour.

History of your project. Mozaic was brought to life in Sydney, Australia from a team of both quantitative and proprietary traders. ‘Automatic yield farming’ was coined amongst the team during 2021-22. The core team partnered with AI/ML experts from Silicon Valley to then create the AI, Archimedes.

What’s next for your project? Mozaic plans to release a many different ecosystem and chain driven vault strategies. The protocol is also set to continue the optimization of its AI/ML to continue to expand the offering of yield to its users.

Additionally, the MozaicDAO will also be established to move towards the decentralization of the protocol.

What can your token be used for? The MOZ token will be used for governing all decisions of the protocol and to direct the DAO treasury throughout the protocol and crypto ecosystem to create a sustainable protocol in the long-term.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Mozaic (MOZ) Erőforrás

Fehér könyv
Hivatalos webhely

Mozaic árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Mozaic (MOZ) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Mozaic (MOZ) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Mozaic rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Mozaic árelőrejelzését most!

MOZ helyi valutákra

Mozaic (MOZ) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Mozaic (MOZ) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MOZ token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Mozaic (MOZ)

Mennyit ér ma a(z) Mozaic (MOZ)?
A(z) élő MOZ ár a(z) USD esetében 0 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MOZ ára a(z) USD esetében?
A(z) MOZ jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Mozaic piaci plafonja?
A(z) MOZ piaci plafonja $ 37.64K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MOZ keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MOZ keringésben lévő tokenszáma 150.52M USD.
Mi volt a(z) MOZ mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MOZ mindenkori legmagasabb ára 0.207574 USD.
Mi volt a(z) MOZ mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MOZ mindenkori legalacsonyabb ára 0 USD.
Mekkora a(z) MOZ kereskedési volumene?
A(z) MOZ élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MOZ ára emelkedni fog idén?
A(z) MOZ a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MOZ árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:03:43 (UTC+8)

Mozaic (MOZ) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

