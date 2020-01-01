MoveZ (MOVEZ) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MoveZ (MOVEZ) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MoveZ (MOVEZ) tokennel kapcsolatos információk MoveZ brings the next generation of fitness combined with Web3 technology! MoveZ offers a unique earn capability that encourages users around the globe to embrace a healthier lifestyle and give new meaning to ""move-to-earn"" with NFT boosters and loads of other remarkable features! MoveZers have many innovative ways of being rewarded with tokens that can be directly traded for a wide array of benefits! Some of these being goods/services within the app and in real life, exchanging #MOVEZ tokens for profit, and much, much more! Fueled by your ambitions and the latest Web3 technology, MoveZ is powering a fitness revolution — and you're part of it! Hivatalos webhely: https://www.movez.me/

MoveZ (MOVEZ) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MoveZ (MOVEZ) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 6.42K $ 6.42K $ 6.42K Teljes tokenszám: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Keringésben lévő tokenszám: $ 390.00M $ 390.00M $ 390.00M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 82.25K $ 82.25K $ 82.25K Minden idők csúcspontja: $ 0.04790956 $ 0.04790956 $ 0.04790956 Minden idők mélypontja: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) MoveZ (MOVEZ) áráról

MoveZ (MOVEZ) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MoveZ (MOVEZ) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MOVEZ tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MOVEZ token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MOVEZ tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MOVEZ token élő árfolyamát!

MOVEZ árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MOVEZ kapcsán? MOVEZ-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

