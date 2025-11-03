TőzsdeDEX+
A(z) élő MOTO ár ma 0.00114346 USD. Kövesd nyomon a(z) MOTO USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) MOTO ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

MOTO Ár (MOTO)

Nem listázott

1 MOTO-USD élő ár:

$0.0011383
-21.70%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
MOTO (MOTO) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:03:36 (UTC+8)

MOTO (MOTO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00107413
24h alacsony
$ 0.00146004
24h magas

$ 0.00107413
$ 0.00146004
$ 0.00592703
$ 0.0003813
-1.70%

-21.35%

-48.15%

-48.15%

MOTO (MOTO) valós idejű ár: $0.00114346. Az elmúlt 24 órában, a(z)MOTO legalacsonyabb ára $ 0.00107413, legmagasabb ára pedig $ 0.00146004 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MOTO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00592703, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0003813 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MOTO változása a következő volt: -1.70% az elmúlt órában, -21.35% az elmúlt 24 órában, és -48.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MOTO (MOTO) piaci információk

$ 1.14M
--
$ 1.14M
1.00B
1,000,000,000.0
A(z) MOTO jelenlegi piaci plafonja $ 1.14M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MOTO keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.14M.

MOTO (MOTO) árelőzmények USD

A(z) MOTOUSD mai árváltozása a következő volt: $ -0.000310461135195317.
A(z) MOTO USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ -0.0004572710.
A(z) MOTO USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0010282623.
A(z) MOTO USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ 0.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ -0.000310461135195317-21.35%
30 nap$ -0.0004572710-39.99%
60 nap$ +0.0010282623+89.93%
90 nap$ 0--

Mi a(z) MOTO (MOTO)

Moto is The Shadow of Base. The original black cat who was born on the Toshi Mart launchpad and left for dead by his creator. Moto was then adopted by the base community and is now regarded by many as the face of Toshi Mart.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

MOTO (MOTO) Erőforrás

Hivatalos webhely

MOTO árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) MOTO (MOTO) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) MOTO (MOTO) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) MOTO rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) MOTO árelőrejelzését most!

MOTO helyi valutákra

MOTO (MOTO) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) MOTO (MOTO) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) MOTO token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: MOTO (MOTO)

Mennyit ér ma a(z) MOTO (MOTO)?
A(z) élő MOTO ár a(z) USD esetében 0.00114346 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) MOTO ára a(z) USD esetében?
A(z) MOTO jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00114346. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) MOTO piaci plafonja?
A(z) MOTO piaci plafonja $ 1.14M USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) MOTO keringésben lévő tokenszáma?
A(z) MOTO keringésben lévő tokenszáma 1.00B USD.
Mi volt a(z) MOTO mindenkori legmagasabb ára?
A(z) MOTO mindenkori legmagasabb ára 0.00592703 USD.
Mi volt a(z) MOTO mindenkori legmagasabb ár?
A(z) MOTO mindenkori legalacsonyabb ára 0.0003813 USD.
Mekkora a(z) MOTO kereskedési volumene?
A(z) MOTO élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) MOTO ára emelkedni fog idén?
A(z) MOTO a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) MOTO árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 12:03:36 (UTC+8)

MOTO (MOTO) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
11-02 15:42:00Iparági frissítések
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Iparági frissítések
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Iparági frissítések
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Iparági frissítések
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Iparági frissítések
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
10-31 05:09:00Iparági frissítések
$1.134 billion liquidated across the market in the past 24 hours, mainly long positions

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

$107,929.75
$3,732.74
$0.02314
$1.0640
$177.43
$107,929.75
$3,732.74
$177.43
$82.34
$2.4289
$0.00000
$0.00000
$0.0388
$0.05820
$0.11333
$0.000000002000
$0.0000481
$0.00005998
$0.000000000507
$0.0053676
