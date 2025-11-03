MOTO (MOTO) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00107413 $ 0.00107413 $ 0.00107413 24h alacsony $ 0.00146004 $ 0.00146004 $ 0.00146004 24h magas 24h alacsony $ 0.00107413$ 0.00107413 $ 0.00107413 24h magas $ 0.00146004$ 0.00146004 $ 0.00146004 Minden idők csúcspontja $ 0.00592703$ 0.00592703 $ 0.00592703 Legalacsonyabb ár $ 0.0003813$ 0.0003813 $ 0.0003813 Árváltozás (1H) -1.70% Árváltozás (1D) -21.35% Árváltozás (7D) -48.15% Árváltozás (7D) -48.15%

MOTO (MOTO) valós idejű ár: $0.00114346. Az elmúlt 24 órában, a(z)MOTO legalacsonyabb ára $ 0.00107413, legmagasabb ára pedig $ 0.00146004 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) MOTO valaha volt legmagasabb ára $ 0.00592703, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.0003813 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) MOTO változása a következő volt: -1.70% az elmúlt órában, -21.35% az elmúlt 24 órában, és -48.15% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

MOTO (MOTO) piaci információk

Piaci érték $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 1.14M$ 1.14M $ 1.14M Forgalomban lévő készlet 1.00B 1.00B 1.00B Teljes tokenszám 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A(z) MOTO jelenlegi piaci plafonja $ 1.14M, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) MOTO keringésben lévő tokenszáma 1.00B, és a teljes tokenszám 1000000000.0. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 1.14M.