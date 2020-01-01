Motion Coin (MOTION) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Motion Coin (MOTION) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Motion Coin (MOTION) tokennel kapcsolatos információk We got motion so we CTO'D Hivatalos webhely: https://solanamotion.com

Motion Coin (MOTION) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Motion Coin (MOTION) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 125.74K $ 125.74K $ 125.74K Teljes tokenszám: $ 899.98M $ 899.98M $ 899.98M Keringésben lévő tokenszám: $ 899.98M $ 899.98M $ 899.98M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 125.74K $ 125.74K $ 125.74K Minden idők csúcspontja: $ 0.00565009 $ 0.00565009 $ 0.00565009 Minden idők mélypontja: $ 0.0000485 $ 0.0000485 $ 0.0000485 Jelenlegi ár: $ 0.00013954 $ 0.00013954 $ 0.00013954 További tudnivalók a(z) Motion Coin (MOTION) áráról

Motion Coin (MOTION) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Motion Coin (MOTION) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MOTION tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MOTION token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MOTION tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MOTION token élő árfolyamát!

