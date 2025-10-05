Most Holders Ever (GATHA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány: $ 0.00000727 $ 0.00000727 $ 0.00000727 24h alacsony $ 0.00000733 $ 0.00000733 $ 0.00000733 24h magas 24h alacsony $ 0.00000727$ 0.00000727 $ 0.00000727 24h magas $ 0.00000733$ 0.00000733 $ 0.00000733 Minden idők csúcspontja $ 0.0000757$ 0.0000757 $ 0.0000757 Legalacsonyabb ár $ 0.00000512$ 0.00000512 $ 0.00000512 Árváltozás (1H) +0.55% Árváltozás (1D) -0.16% Árváltozás (7D) +10.59% Árváltozás (7D) +10.59%

Most Holders Ever (GATHA) valós idejű ár: $0.00000731. Az elmúlt 24 órában, a(z)GATHA legalacsonyabb ára $ 0.00000727, legmagasabb ára pedig $ 0.00000733 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GATHA valaha volt legmagasabb ára $ 0.0000757, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000512 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GATHA változása a következő volt: +0.55% az elmúlt órában, -0.16% az elmúlt 24 órában, és +10.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Most Holders Ever (GATHA) piaci információk

Piaci érték $ 7.29K$ 7.29K $ 7.29K Volumen (24H) ---- -- Teljes mértékben hígított piaci plafon $ 7.29K$ 7.29K $ 7.29K Forgalomban lévő készlet 997.88M 997.88M 997.88M Teljes tokenszám 997,878,554.876499 997,878,554.876499 997,878,554.876499

A(z) Most Holders Ever jelenlegi piaci plafonja $ 7.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GATHA keringésben lévő tokenszáma 997.88M, és a teljes tokenszám 997878554.876499. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.29K.