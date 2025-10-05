A(z) élő Most Holders Ever ár ma 0.00000731 USD. Kövesd nyomon a(z) GATHA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GATHA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő Most Holders Ever ár ma 0.00000731 USD. Kövesd nyomon a(z) GATHA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GATHA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GATHA

GATHA árinformációk

GATHA hivatalos webhely

GATHA tokenomikai adatai

GATHA árelőrejelzés

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Most Holders Ever Logó

Most Holders Ever Ár (GATHA)

Nem listázott

1 GATHA-USD élő ár:

--
----
-0.10%1D
mexc
Ezek a tokenadatok külső felektől származnak. A MEXC kizárólag információaggregátori szerepet tölt be. A MEXC Spot piacon további listázott tokeneket térképezhetsz fel!
USD
Most Holders Ever (GATHA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:31:41 (UTC+8)

Most Holders Ever (GATHA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.00000727
$ 0.00000727$ 0.00000727
24h alacsony
$ 0.00000733
$ 0.00000733$ 0.00000733
24h magas

$ 0.00000727
$ 0.00000727$ 0.00000727

$ 0.00000733
$ 0.00000733$ 0.00000733

$ 0.0000757
$ 0.0000757$ 0.0000757

$ 0.00000512
$ 0.00000512$ 0.00000512

+0.55%

-0.16%

+10.59%

+10.59%

Most Holders Ever (GATHA) valós idejű ár: $0.00000731. Az elmúlt 24 órában, a(z)GATHA legalacsonyabb ára $ 0.00000727, legmagasabb ára pedig $ 0.00000733 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GATHA valaha volt legmagasabb ára $ 0.0000757, valaha volt legalacsonyabb ára pedig $ 0.00000512 volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GATHA változása a következő volt: +0.55% az elmúlt órában, -0.16% az elmúlt 24 órában, és +10.59% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Most Holders Ever (GATHA) piaci információk

$ 7.29K
$ 7.29K$ 7.29K

--
----

$ 7.29K
$ 7.29K$ 7.29K

997.88M
997.88M 997.88M

997,878,554.876499
997,878,554.876499 997,878,554.876499

A(z) Most Holders Ever jelenlegi piaci plafonja $ 7.29K, és a 24 órás kereskedési volumene --. A(z) GATHA keringésben lévő tokenszáma 997.88M, és a teljes tokenszám 997878554.876499. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 7.29K.

Most Holders Ever (GATHA) árelőzmények USD

A(z) Most Holders EverUSD mai árváltozása a következő volt: $ 0.
A(z) Most Holders Ever USD árváltozása az elmúlt 30 napban a következő volt: $ +0.0000008281.
A(z) Most Holders Ever USD árváltozása az elmúlt 60 napban a következő volt: $ +0.0000026415.
A(z) Most Holders Ever USD árváltozása az elmúlt 90 napban a következő volt: $ +0.000000417748895162023.

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 0-0.16%
30 nap$ +0.0000008281+11.33%
60 nap$ +0.0000026415+36.14%
90 nap$ +0.000000417748895162023+6.06%

Mi a(z) Most Holders Ever (GATHA)

The mission is simple: become the token with the most holders.

A MEXC a vezető kriptovaluta-tőzsde, amelyet világszerte több mint 10 millió felhasználó használ. Ez a tőzsde a legszélesebb tokenválasztékkal, a leggyorsabb tokenlistázásokkal és a legalacsonyabb kereskedési díjakkal rendelkezik a piacon. Csatlakozz a MEXC-hez most, hogy megtapasztald a legmagasabb szintű likviditást és a piacon elérhető legversenyképesebb díjakat!

Most Holders Ever (GATHA) Erőforrás

Hivatalos webhely

Most Holders Ever árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Most Holders Ever (GATHA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Most Holders Ever (GATHA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Most Holders Ever rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Most Holders Ever árelőrejelzését most!

GATHA helyi valutákra

Most Holders Ever (GATHA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Most Holders Ever (GATHA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GATHA token kapcsán!

Az emberek a következőkre kíváncsiak: Egyéb kérdések a következőről: Most Holders Ever (GATHA)

Mennyit ér ma a(z) Most Holders Ever (GATHA)?
A(z) élő GATHA ár a(z) USD esetében 0.00000731 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GATHA ára a(z) USD esetében?
A(z) GATHA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.00000731. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Most Holders Ever piaci plafonja?
A(z) GATHA piaci plafonja $ 7.29K USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GATHA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GATHA keringésben lévő tokenszáma 997.88M USD.
Mi volt a(z) GATHA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GATHA mindenkori legmagasabb ára 0.0000757 USD.
Mi volt a(z) GATHA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GATHA mindenkori legalacsonyabb ára 0.00000512 USD.
Mekkora a(z) GATHA kereskedési volumene?
A(z) GATHA élő 24 órás kereskedési volumene -- USD.
A(z) GATHA ára emelkedni fog idén?
A(z) GATHA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GATHA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-10-05 21:31:41 (UTC+8)

Most Holders Ever (GATHA) fontos iparági frissítések

Idő (UTC+8)TípusInformáció
10-05 21:29:00Iparági frissítések
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Iparági frissítések
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Láncadatok
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Iparági frissítések
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Iparági frissítések
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Iparági frissítések
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.