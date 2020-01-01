MOSS AI (MOSS) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) MOSS AI (MOSS) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

MOSS AI (MOSS) tokennel kapcsolatos információk MOSS AI stands for Multi-Owner Super Swarm AI—a network of independent,unbiased,and trustworthy AI agents hosted on decentralized infrastructure. These agents earn token rewards by autonomously completing tasks. Powered by proprietary knowledge bases and tools,these multi-agent systems collaborate to form a more powerful,emergent intelligence—transcending the limitations of monolithic,centralized AI models. Hivatalos webhely: https://www.mossai.com/ Vásárolj most MOSS tokent!

MOSS AI (MOSS) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) MOSS AI (MOSS) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 333.02K $ 333.02K $ 333.02K Teljes tokenszám: $ 909.95M $ 909.95M $ 909.95M Keringésben lévő tokenszám: $ 909.95M $ 909.95M $ 909.95M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 333.02K $ 333.02K $ 333.02K Minden idők csúcspontja: $ 0.053413 $ 0.053413 $ 0.053413 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0.00036598 $ 0.00036598 $ 0.00036598 További tudnivalók a(z) MOSS AI (MOSS) áráról

MOSS AI (MOSS) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) MOSS AI (MOSS) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MOSS tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MOSS token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MOSS tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MOSS token élő árfolyamát!

MOSS árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MOSS kapcsán? MOSS-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában. Akár most rögtön megtekintheted a(z) MOSS tokennel kapcsolatos árelőrejelzést!

