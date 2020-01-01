Moshi (MOSHI) tokenomikai adatai Alapvető elemzési és valós idejű piaci adatokat ismerhetsz meg a(z) Moshi (MOSHI) kapcsán többek között a tokenkészlet és az elosztási modell vonatkozásában. Valuta USD

Moshi (MOSHI) tokennel kapcsolatos információk Moshi, the long-lost brother of Ponke, was separated from his family at a young age, abandoned in the wild by fate. Unlike Ponke, who grew up with the warmth of family, Moshi had to rely on his wits and tenacity to survive. With nothing but his sharp instincts and relentless drive, he navigated the jungle of life, starting with small trades and working his way up. Over the years, Moshi built a vast business empire from the ground up, becoming a powerful and wealthy figure in the animal kingdom. Now, after years of struggle, Moshi lives a life of luxury—lavish mansions, fast cars, and everything he ever dreamed of. But despite his success, he remains haunted by the family he lost. One day, news of Ponke reaches him, and Moshi faces a choice: will he reconnect with his past and the brother he never knew, or will he continue to build his kingdom, leaving behind the pain of abandonment? Hivatalos webhely: https://www.moshisol.com/ Vásárolj most MOSHI tokent!

Moshi (MOSHI) tokenomika és árelemzés Alapvető tokenomikai és árfolyamadatokat ismerhetsz meg a(z) Moshi (MOSHI) esetében többek között a piaci tőkeérték, a készletre vonatkozó információk, az FDV és az árelőzmények vonatkozásában. Azonnal áttekintheted a token aktuális értékét és piaci pozícióját. Piaci tőkeérték: $ 9.18K $ 9.18K $ 9.18K Teljes tokenszám: $ 998.81M $ 998.81M $ 998.81M Keringésben lévő tokenszám: $ 998.81M $ 998.81M $ 998.81M FDV (teljes mértékben hígított értékelés): $ 9.18K $ 9.18K $ 9.18K Minden idők csúcspontja: $ 0.00193863 $ 0.00193863 $ 0.00193863 Minden idők mélypontja: $ 0 $ 0 $ 0 Jelenlegi ár: $ 0 $ 0 $ 0 További tudnivalók a(z) Moshi (MOSHI) áráról

Moshi (MOSHI) tokenomikai adatai: A legfontosabb mérőszámok magyarázata és használati esetek A(z) Moshi (MOSHI) tokenomikai adatainak áttekintése elengedhetetlen a hosszú távú érték, a fenntarthatóság és a potenciál felméréséhez. Kulcsfontosságú mérőszámok és a kiszámításuk módja: Teljes tokenszám: A létrehozott vagy valaha létrehozandó MOSHI tokenek maximális száma. Keringésben lévő tokenszám: A piacon jelenleg elérhető és nyilvános kézben lévő tokenek száma. Max. tokenszám: Az összes létező MOSHI token felső határa. FDV (teljes mértékben hígított értékelés): Az aktuális ár × a max. tokenszám eredményeként számítható ki. Ez előrejelzést ad a teljes piaci tőkeértékről abban az esetben, ha minden token forgalomban van. Inflációs ráta: Azt tükrözi, hogy milyen gyorsan kerülnek bevezetésre az új tokenek, ami befolyásolja a szűkös elérhetőséget és a hosszú távú ármozgást. Miért fontosak ezek a mérőszámok a kereskedők számára? Magas keringésben lévő tokenszám = nagyobb likviditás. Korlátozott max. tokenszám + alacsony infláció = a hosszú távú árfelmérés lehetősége. Átlátható tokenelosztás = nagyobb bizalom a projekt iránt, és a központosított irányítás alacsonyabb kockázata. Magas FDV alacsony aktuális piaci tőkeértékkel = lehetséges túlértékelési jelek. Most, hogy tisztában vagy a(z) MOSHI tokenomikai adataival, feltérképezheted a(z) MOSHI token élő árfolyamát!

MOSHI árelőrejelzése Tudni akarod, milyen mozgások várhatók a(z) MOSHI kapcsán? MOSHI-árelőrejelzési oldalunk a piaci hangulatra, a korábbi trendekre és a technikai mutatókra egyaránt kiterjed, hogy előrejelzési célú áttekintést nyújtson a témában.

